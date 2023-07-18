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Коммерсантъ FM
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В России с августа подорожают газированные напитки и соки из-за курса рубля

С августа производители напитков и соков PepsiCo (бренды «Русский дар», Frustyle, «Любимый», J7) , «Сады Придонья» и МПБК «Очаково» планируют повысить цены в среднем на 10–20%, выяснил «Ъ». К подорожанию напитков приводит рост цен на импортные ингредиенты из-за падения курса рубля и введение акциза на сахар.

PepsiCo планирует повысить цены на напитки и соки на 19,2–21,3% из-за падения курса рубля, что вызвало увеличение затрат. Компания также уведомила о повышении цен на снеки в среднем на 15,3%. В «Садах Придонья» предупредили об индексации на 10% в связи с удорожанием сырья, материалов, обслуживания оборудования и транспортных услуг.

В МПБК «Очаково» (соки Goodini, напитки CoolCola, Street, Fancy и др.) рассказали «Ъ», что планируют повысить цены на соки на 10% в связи c влиянием роста курса рубля на стоимость сырья и из-за затрат на логистику. По словам источника «Ъ» в крупной сети, вопрос повышения цен, вероятно, еще будет обсуждаться в ходе переговоров.

Подробности — в материале «Ъ» «Из рубля выжимают сок».

Лаура Кеффер

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