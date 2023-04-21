За деревьями рощи не видно

Жители, проживающие вблизи памятника природы «Винновская роща» протестуют против вырубки деревьев на этой особо охраняемой природной территории (ООПТ), где компания «Димстройинвест» начинает реализацию проекта ликвидации накопленного вреда. Коллективное заявление направлено в мэрию Ульяновска с требованием учесть их мнение при принятии решения о выдаче порубочного билета на 290 деревьев. Свои требования они обосновывают тем, что проект рекультивации не предусматривает вырубку деревьев и даже кустов. По их словам, они уже обращались в региональные органы власти, но никакой реакции не было. Теперь они намерены собирать подписи под обращением к президенту России, а потом начать выходить на акции протеста. Эксперты отмечают, что для того, чтобы изменить условия проекта, придется заново проходить госэкспертизу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ

Как стало известно «Ъ-Волга», в минувший вторник активисты Железнодорожного района Ульяновска передали в управление по охране окружающей среды мэрии Ульяновска коллективное заявление. Под ним поставили свои подписи 179 жителей района, проживающие вблизи ООПТ регионального значения «Памятник природы “Винновская роща”». Они заявляют, что выступают «против выдачи управлением порубочного билета для сноса деревьев якобы в рамках проведения работ по проекту ликвидации накопленного вреда окружающей среде в ООПТ “Винновская роща”». «Требуем отражения нашего несогласия в акте оценки состояния зеленых насаждений и в любых последующих аналогичных актах», — пишут заявители, отмечая, что обоснованием их несогласия является документация проекта, прошедшая государственную экологическую экспертизу и утвержденная Росприроднадзором.

Речь идет о проекте ликвидации накопленного вреда окружающей среде в ООПТ «Винновская роща», включенном в федеральный проект «Оздоровление Волги». О загрязнении родниковых вод и почвы Винновской рощи нефтепродуктами экологи начали говорить еще в 2003 году. Исследования показали, что нефтепродукты попадают в водоносные слои из подземной «линзы», находящейся ориентировочно под территорией РЖД, однако РЖД на свою территорию не пускало, и, ссылаясь на свои экспертизы сообщило, что на их территории источника загрязнения нет.

Конкурс на проведение работ по проекту ликвидиции накопленного вреда был объявлен год назад. Победителем стало АО «Татарское специальное научно-реставрационное управление» (ТСНРУ), с которым был заключен контракт на 256 млн руб., субподрядчик — «Димстройинвест». Проект включал в себя каптирование (заключение в трубу) родников, строительство очистных сооружений, расчистку русел ручьев и пруда, удаление загрязненного грунта.

Противостояние общественности и подрядчика, на стороне которого было и региональное минприроды, началось в прошлом году, когда были начаты работы, которые нельзя было начинать, поскольку Росприроднадзор отказывал подрядчику в согласовании плана производства работ (ППР). В декабре прошлого года «Димстройинвест» заявил, что вырубка деревьев якобы предусмотрена проектом, из 289 деревьев 96 — погибшие, 73 — зараженные, «остальное — мелкая поросль». Общественники заявляли, что «это не так», и даже старые деревья необходимо сохранять для соблюдения экологического баланса.

Минприроды тогда заявляло, что никакой вырубки без согласования с ними быть не может, но позднее сменило позицию. 17 апреля на заседании аграрного комитета министр природных ресурсов и экологии Гульнара Рахматулина сообщила, что порубочный билет на запрашиваемое количество деревьев будет выдан в течение недели.

Между тем, как отмечает общественный инспектор минприроды Дмитрий Тарасов, в проектной документации нет ни слова о вырубке деревьев. Напротив, в документации указывается, что «проектом не предусмотрена рубка деревьев и кустарников», то же самое подчеркивается в документах оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и в оценке воздействия на растительный и животный мир (в том числе на основании этих данных и было получено положительное заключение госэкспертизы и Росприроднадзора).

Выяснить, на каком основании управление по охране окружающей среды намерено выписать порубочный билет не удалось — его глава Евгения Головина в четверг была недоступна для комментариев. В минприроды отказались пояснять свою позицию по телефону, но на направленный в четверг запрос «Ъ-Волга» минприроды не ответило. Министр Гульнара Рахматулина в течение дня была для комментариев недоступна.

Между тем общественный активист Игорь Тараев, занимавшийся сбором подписей, заявил «Ъ-Волга», что жители района «очень возмущены» попытками вырубки деревьев в ООПТ, и подписей могло быть гораздо больше, «но пришлось торопиться, чтобы успеть до выдачи порубочного билета». По его словам, жители уже «обращались по этому поводу к губернатору, но он не отреагировал на их чаяния», «обращались в природоохранную прокуратуру, к депутатам регионального заксобрания», «и возмущение жителей только нарастает». Он отметил, что следующим шагом общественности будет направление коллективного обращения на имя президента РФ, а потом, если ничего не изменится, перейдут к коллективным акциям протеста.

Ни Игорь Тараев, ни Дмитрий Тарасов не верят, что вырубка деревьев необходима лишь для проведения работ по рекультивации, и подозревают, что очистка пространства в ООПТ может быть связана с подготовкой места около пруда под возможное будущее строительство, в котором заинтересованы власти.

Эколог и юрист, экс-глава регионального управления Росприроднадзора Александр Каплин пояснил «Ъ-Волга», что если проект по ликвидации накопленного вреда в ООПТ «Винновская роща» прошел государственную экологическую экспертизу, и проектом не предусмотрена вырубка деревьев, то никто не может нарушить требования проекта. По словам господина Каплина, за это предусмотрено серьезное наказание по КоАП (ч. 2 ст. 8.4 КоАП — осуществление деятельности, не соответствующей документации, которая получила положительное заключение государственной экологической экспертизы, наказание для юрлиц до 250 тыс. руб.), но в случае значительного ущерба «может быть возбуждено и уголовное дело, тем более что такой прецедент в регионе есть (в 2017 году предприниматель Андрей Элатомцев, спиливший 84 дерева на территории, прилегающей к «Винновской роще», был приговорен к двум годам лишения свободы в колонии общего режима. — «Ъ»). Как отметил Александр Каплин, если минприроды считает, что действительно для реализации проекта необходима вырубка деревьев, тогда ведомство должно будет направить исправленный проект на новую государственную экологическую экспертизу, «и не факт, что она окажется положительной». «А если до прохождения госэкспертизы вырубка деревьев будет начата, то тогда госэкспертиза может вообще поставить крест на проекте», — добавил эксперт.

Сергей Титов, Ульяновск