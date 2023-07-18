Жилье оживилось летом

Объем сданного в эксплуатацию жилья в январе—июне оценивается в 52,1 млн кв. м — это, на 0,9% меньше, чем в первом полугодии 2022 года (52,6 млн кв. м), следует из данных Росстата. Отметим, после резкого роста объемов ввода в январе, связанного, видимо, с переносом ввода объектов с конца 2022 года, месячные показатели ввода жилья ушли в «отрицательную зону», вернувшись к росту лишь в мае. В июне объемы сданного жилья остались «в плюсе», превысив прошлогодний результат на 9,1% — 8,8 млн кв. м против 8,1 млн кв. м годом ранее.

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На динамике ввода жилья в целом сказалось прежде всего сокращение темпов сдачи индивидуального жилищного строительства (ИЖС), на которое приходится более половины (58%) всего построенного в стране жилья. Напомним, снижение показателей в годовом выражении началось с ноября 2022 года на фоне исчерпания эффектов от «бумажного ввода» — регистрации ранее построенных домов — как в силу ужесточения требований подключения к сетям и программы бесплатной газификации (см. “Ъ” от 15 декабря 2022 года), так и из-за сокращения доли регистрации домов в рамках дачной амнистии (если доля последней в 2021 году оценивалась в 30% в общем объеме ввода частных домов, то сейчас, по данным Росреестра, она не превышает 2%), в этом году спад продолжился из-за высокой базы первого полугодия 2022 года.

Так, в целом за январь—июнь сокращение объемов сдачи частных домов по сравнению с аналогичным периодом 2022 года оценивается в 7,5% — населением построено 30,4 млн кв. м против 32,9 млн кв. м годом ранее. В июне же в частном секторе введено 8,8 млн кв. м, что на 3% больше, чем в июне 2022 года, таким образом, ИЖС впервые с января этого года продемонстрировало положительную динамику. В целом по поводу этого сектора в правительстве беспокойства не испытывают — ранее вице-премьер Марат Хуснуллин прогнозировал сохранение в ближайшие годы объемов ввода ИЖС на уровне 50 млн кв. м в год.

Такой же объем ввода ожидается по итогам года и в секторе многоквартирных домов — пока за январь—июнь застройщики сдали в эксплуатацию 21,7 млн кв. м, что на 9,9% больше, чем за тот же период прошлого года. В июне ввод составил 4 млн кв. м против 3,4 млн кв. м годом ранее (рост на 17,6%).

Евгения Крючкова