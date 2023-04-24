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Коммерсантъ FM
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Накопления выросли на акциях

Агрессивный подход сыграл в пользу управляющих пенсиями

Первый квартал оказался успешным для большей части УК, управляющих средствами пенсионных накоплений граждан, размещенных в ПФР. Лучший результат показали частные компании с высокой долей акций в портфелях, которые не воспользовались послаблением от ЦБ, разрешившим заморозить стоимость активов на весь 2022 год. Впрочем, увеличивать вложения в акции участники рынка не планируют.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Средневзвешенная доходность частных управляющих компаний (УК), инвестирующих пенсионные накопления граждан, хранящих их в ПФР, по итогам первого квартала составила немногим менее 10% годовых, свидетельствуют оценки “Ъ”, основанные на отчетности по шести портфелям пяти УК, а также данных двух компаний, их предоставивших. На эти компании в конце 2021 года приходилось около 11% всех пенсионных накоплений, находящихся под управлением 18 частных УК (34,7 млрд руб.). Остальные игроки отказались раскрыть данные.

Государственная управляющая компания (ГУК) ВЭБ.РФ за отчетный период заработала «молчунам» в рамках портфеля госбумаг 7,9% годовых, а по расширенному портфелю — 8,62% годовых. За 12 месяцев, закончившихся мартом, ВЭБ.РФ, как и по итогам 2022 года, обогнал частные УК. За год ГУК заработала по портфелю госбумаг 11,3% и почти 11% по расширенному портфелю. За это время средневзвешенная доходность по семи портфелям шести частных УК составила менее 9,5%.

В отчетные периоды разброс показателей по частным УК был очень широким, по итогам квартала от символического убытка 0,4% годовых до более чем 25% годовых прибыли, по итогам 12 месяцев все компании показали прибыль, но от 4,3% до более чем 18%. Лидерами роста по итогам квартала и года стали УК — аутсайдеры начала 2022 года, да и всего года (см. “Ъ” от 15 апреля 2022 года, “Ъ” от 20 января 2023 года) — компании, в портфелях которых были акции. Это стало возможно благодаря активному росту российского рынка акций с начала текущего года. За первый квартал индекс Московской биржи вырос почти на 14%, сильнейший квартальный прирост с первого квартала 2015 года.

Директор департамента управления активами УК «Ингосстрах-Инвестиции» Артем Майоров рассказал о том, что компания держала долю акций в портфеле на уровне 40%, в соответствии с бенчмарком — агрессивный индекс пенсионных накоплений Мосбиржи. В итоге доходность за квартал составила 25,6% годовых, за 12 месяцев — 15%. В то же время доходность по сбалансированному портфелю под управлением УК «Агана» (доля акций на конец квартала около 11%) составила 12,5% и 14,4%, по консервативному портфелю (3,9% акций) — 7,8% и 13,4%. Об увеличении вложений в акции рассказали “Ъ” в УК ПСБ, это позволило компании показать доходность инвестирования средств пенсионных накоплений за первый квартал в размере 18,62% годовых. «Наибольший вклад в прирост портфеля дали акции нефтегазового сектора и Сбербанка»,— уточнил управляющий активами УК ПСБ Андрей Алексеев.

Худший результат — убыток 0,37% годовых — продемонстрировала УК «Атон-Менеджмент». Анализ отчетности показал, что весь 2022 год большая часть ценных бумаг в портфеле учитывалась по ценам до начала СВО. В марте ЦБ разрешил УК, инвестирующим средства пенсионных накоплений граждан, находящихся в ПФР, при оценке стоимости финансовых инструментов использовать их справедливую стоимость на 18 февраля 2022 года. С тех пор индекс Московской биржи, даже с учетом роста в первом квартале, упал на 28%.

Хотя управляющие и не исключают дальнейшего роста на рынке акций, наращивать вложения в эти активы они не готовы. Артем Майоров отметил, что компания будет держать такие инвестиции на уровне бенчмарка 40%. УК ПСБ также не планирует наращивать долю акций.

Не проявляют интерес к таким бумагам и более консервативные УК. В частности, об этом заявили в «Альфа-капитал»: текущее соотношение долей ОФЗ и корпоративных бумаг 60/40 там «по-прежнему считают для фонда актуальным». Гендиректор УК «Регион Эссет Менеджмент» Екатерина Зайцева заявила о том, что в среднесрочной перспективе планирует сохранять подход к управлению активами, направленный, в первую очередь, на ограничение рисков.

Виталий Гайдаев

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