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Коммерсантъ FM
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МИД России осудил теракт на Крымском мосту

МИД России заявил, что к атаке на Крымский мост с помощью надводных дронов причастно «политическое руководство и спецслужбы» Украины. МИД подчеркнул, что «решительно осуждает террористическую атаку», которая произошла ранее сегодня, 17 июля.

Ведомство выразило уверенность, что «виновные будут установлены и не уйдут от правосудия». В МИДе подчеркнули, что если будет выявлено западное происхождение беспилотников, а «также роль стран Запада в планировании, спонсорстве и осуществлении этой операции», то это «подтвердит их соучастие в террористической деятельности киевского режима».

«МИД России решительно осуждает террористическую атаку против Крымского моста, который является сугубо гражданским объектом. Рассчитываем, что международное сообщество и профильные многосторонние структуры проявят принципиальность и дадут надлежащую оценку очередному преступлению украинских властей»,— говорится в комментарии ведомства.

На мосту повреждено дорожное полотно, его железнодорожная часть работает. В результате ЧП погибла пара из Белгородской области, их дочь госпитализирована. СКР возбудил дело о теракте. Украинские СМИ писали о причастности СБУ и ВМС Украины к ЧП, но официально Киев это не подтверждал.

Подробности — в материале «Ъ» «Беспилотники закрыли Крымский мост».

Лаура Кеффер

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