Пострадавшую при теракте на Крымском мосту девочку доставили в реанимацию в Краснодаре

Вертолет санитарной авиации перевез раненную при теракте на Крымском мосту девочку в реанимационное отделение краевой детской больницы в Краснодаре, сообщил оперативный штаб региона.

Сразу после чрезвычайного происшествия девочку доставили в центральную районную больницу в Темрюке. Исполняющий обязанности главного врача ЦРБ по Темрюкскому району Александр Александров рассказал о состоянии несовершеннолетней: угрозы жизни девочки нет, ее состояние оценивается как стабильное.

Девочка была доставлена в больницу с сочетанной травмой — повреждением грудной клетки и закрытой черепно-мозговой травмой. Она находится в сознании, с ней работают психологи. Медики продолжат комплекс лечебно-диагностических мероприятий, после чего определят тактику лечения пациентки, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

При террористическом акте на Крымском мосту минувшей ночью погибли два человека, это супружеская пара из Белгородской области, направлявшаяся в Крым на отдых. Находившаяся в машине с родителями девочка получила ранения.

Подробнее о случившемся — в материале «Ъ» «Беспилотники закрыли Крымский мост».

Анна Перова, Краснодар