Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Врио главы Омской области не включил Мизулину в список кандидатов в Совфед

Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко представил список кандидатов в Совет федерации. В перечень не вошла действующий сенатор от региона Елена Мизулина, сообщила пресс-секретарь губернатора Мина Ахвердиева.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«При подаче документов в избирательную комиссию Омской области на регистрацию в качестве кандидата на пост губернатора представил в том числе и список сенаторов. Елены Мизулиной в этом списке нет»,— рассказала она ТАСС. Причины этого решения не уточняются.

О том, что 68-летняя госпожа Мизулина покинет Совфед, сообщали источники РБК. Ожидается, что она покинет пост после единого дня голосования 10 сентября.

Елена Мизулина вошла в состав Совфеда в 2015 году. Сначала она представляла губернатора Омской области Виктора Назарова, после — сменившего его Александра Буркова. Госпожа Мизулина выступила автором ряда резонансных законопроектов, в том числе о борьбе с ЛГБТ-пропагандой. Ее дочь Екатерина Мизулина возглавляет «Лигу безопасного интернета».

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...