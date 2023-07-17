Врио главы Омской области не включил Мизулину в список кандидатов в Совфед

Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко представил список кандидатов в Совет федерации. В перечень не вошла действующий сенатор от региона Елена Мизулина, сообщила пресс-секретарь губернатора Мина Ахвердиева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«При подаче документов в избирательную комиссию Омской области на регистрацию в качестве кандидата на пост губернатора представил в том числе и список сенаторов. Елены Мизулиной в этом списке нет»,— рассказала она ТАСС. Причины этого решения не уточняются.

О том, что 68-летняя госпожа Мизулина покинет Совфед, сообщали источники РБК. Ожидается, что она покинет пост после единого дня голосования 10 сентября.

Елена Мизулина вошла в состав Совфеда в 2015 году. Сначала она представляла губернатора Омской области Виктора Назарова, после — сменившего его Александра Буркова. Госпожа Мизулина выступила автором ряда резонансных законопроектов, в том числе о борьбе с ЛГБТ-пропагандой. Ее дочь Екатерина Мизулина возглавляет «Лигу безопасного интернета».

Лаура Кеффер