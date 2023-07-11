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Коммерсантъ FM
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Украина подписала меморандум с 11 странами по обучению пилотов на F-16

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил о подписании меморандума с представителями 11 стран по обучению украинских пилотов управлению истребителями F-16.

«Сегодня 11 союзников и Украина подписали меморандум с изложением условий. Я особенно благодарен Дании и Нидерландам за их выдающееся лидерство в этом процессе»,— написал господин Резников в Twitter.

Помимо Дании и Нидерландов в коалицию вошли: Бельгия, Канада, Литва, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Швеция и Великобритания. «F-16 защитит украинское небо и восточный фланг НАТО. Украинские воздушные силы готовы освоить их как можно быстрее»,— добавил господин Резников.

По данным агентства Reuters, обучение украинских пилотов на F-16 начнется в Дании в августе, к тому же времени учебный центр должен быть организован в Румынии. Первые результаты работы коалиции, считает министр обороны Дании Лунд Поульсен, можно будет увидеть в начале 2024 года. По данным газеты Politico, к тому времени Украина должна получить первые истребители F-16.

Что происходит на 503-й день после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко

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