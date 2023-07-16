Салливан оправдывает решение отправить кассетные боеприпасы Украине

Советник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан выступил в защиту решения администрации отправить кассетные боеприпасы Украине. Ранее оно подверглось критике в США со стороны некоторых законодателей-демократов.

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Фото: Kevin Lamarque / Reuters Джейк Салливан

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

«Идею о том, что предоставление Украине оружия для того, чтобы она могла защищать свою родину, защищать своих мирных жителей, является каким-то вызовом нашему моральному авторитету — я нахожу ее сомнительной»,— заявил господин Салливан в интервью программе NBC Meet the Press. Он отметил, что США делают все возможное, чтобы предоставить Украине защиту от «натиска России».

В 2008 году была подписана Конвенция против кассетных боеприпасов, в которой участвуют более 100 стран. США, Россия и Украина к ней не присоединились. Кассетные снаряды представляют собой долгосрочную угрозу гражданскому населению.

Ранее демократы в Конгрессе США выразили недовольство администрацией Джо Байдена в связи с ее решением отправить кассетные боеприпасы Украине. Белый дом называет поставку Украине кассетных боеприпасов «промежуточным вариантом на время наращивания производства в США артиллерийских снарядов».

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Мария Федотова