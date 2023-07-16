Пилоты американской United Airlines добились повышения зарплат на 35–40%

Пилоты одной из крупнейших авиакомпаний в США и мире, United Airlines, и представляющий их интересы профсоюз Air Line Pilots Association (ALPA) достигли принципиального соглашения с руководством авиакомпании о повышении зарплат пилотов в течение четырех лет на 34,5–40,2%. Соглашение стало результатом почти пятилетних переговоров профсоюза с авиакомпанией, и оно вступит в силу, после того как за него проголосуют все 14 тыс. пилотов, интересы которых представляет ALPA.

Переговоры о новом контракте продолжались более четырех лет. Все это время пилоты United Airlines работали без трудового контракта: предыдущий закончился в 2019 году, а условия нового контракта пилотов не устраивали. В 2022-м пилоты отвергли очередное предложение руководства авиакомпании о повышении зарплат на 14,5%. Однако с начала этого года два других крупных американских авиаперевозчика пошли на соглашения со своими пилотами: пилотам Delta Air Lines зарплата будет повышена на 34% в течение четырех лет, пилотам American Airlines — на 40% за то же время. После этого активнее пошли и переговоры пилотов United Airlines с руководством их авиакомпании.

Общая стоимость соглашения на весь срок его действия составит около $10 млрд. Условия документа предусматривают наряду с повышением зарплаты ряд улучшений в вопросах отпускных, графика работы и условий труда. Процент повышения зарплаты будет зависеть от того, какими типами самолетов управляет конкретный пилот.

Алена Миклашевская