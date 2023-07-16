Развожаев: системы ПВО и флот отражают атаку беспилотников на Севастополь

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что системы противовоздушной обороны (ПВО) и флот отражают атаку БПЛА на Севастополь над морем в районе мыса Херсонес, Севастопольской бухты и Балаклавы. Ранее о работе ПВО над Севастополем писал Владимир Рогов.

«Силы ПВО и флот отражают атаку вражеских БПЛА на Севастополь над морем в рне м. Херсонес, в районе Севастопольской бухты и Балаклавы. Все службы города находятся в готовности. Сохраняем спокойствие»,— написал губернатор в Telegram-канале.

Последняя крупная атака беспилотников на Севастополь, о которой сообщал губернатор, была ночью 25 мая. Два беспилотника были сбиты, еще несколько удалось заглушить, а затем посадить.

Анастасия Ларина