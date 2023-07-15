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Коммерсантъ FM
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Новый директор Пермского театра оперы и балета вернула руководителя балетной труппы

В конце августа Антон Пимонов завершает работу в Пермском театре оперы и балета в должности художественного руководителя балетной труппы. Как сообщили в пермском театре, последней работой господина Пимонова в культурном учреждении стал балет «Раймонда», премьера которого состоялась вчера, 14 июля. Новым руководителем труппы станет Алексей Мирошниченко, возглавлявший Пермский балет с 2009 по 2020 год.

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Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков

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Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков

К своим обязанностям господин Мирошниченко приступит с сентября, а уже в декабре представит премьеру балета «Ярославна» на музыку Бориса Тищенко.

Антон Пимонов возглавлял Пермский балет на протяжении трех лет с 2020 года. На этой должности он создал целый ряд новых постановок, абсолютное большинство которых стали знаковыми событиями российской балетной сцены начала 2020-х.

Среди работ господина Пимонова в Пермском балете «Озорные песни» на музыку Франсиса Пуленка (2020), «Концерт № 5» на музыку Сергея Прокофьева, «Путеводитель по балету» Настасьи Хрущёвой и Петра Чайковского (2021), «Арктика» Антона Светличного (2022) и «Раймонда» Александра Глазунова (совместно с Еленой Панковой; 2023). «Озорные песни» были номинированы на национальную театральную премию «Золотая Маска», а «Концерт № 5» вошел в ее лонг-лист.

В мае Пермский театр оперы и балета покинул гендиректор Довлет Анзароков, возглавлявший театр с июня 2021 года. Сам господин Анзароков объяснил свой уход конфликтом с краевым минкультом. Вместо Довлета Анзарокова руководителем театра стала экс-руководитель фестиваля «Золотая маска» Анна Волк.

Евгения Ахмедова, Пермь

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