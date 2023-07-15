Нефтесервисная Schlumberger прекратила поставки в РФ продукции и технологий

Нефтесервисная Schlumberger объявила об очередном этапе сокращения бизнеса в России. Компания прекратила поставки продукции и технологий «в ответ на продолжающееся расширение международных санкций», говорится в пресс-релизе.

«Schlumberger берет на себя серьезную ответственность по соблюдению законодательства об экспортном контроле и об экономических санкциях, и компания остается в соответствии с международным сообществом в осуждении и призыве прекратить войну на Украине»,— говорится в заявлении компании.

Schlumberger сокращает бизнес в РФ с марта 2022 года после того, как были введены войска на Украину. Изначально это касалось сокращения инвестиций и внедрения новых технологий. Позднее были прекращены поставки в РФ продукции из США, Канады, Великобритании и Евросоюза.

«Большая четверка» нефтесервисных компаний Schlumberger, Halliburton, Baker Hughes и Weatherford совместно начала сокращать присутствие в РФ весной 2022 года. Полностью вышли из РФ только Halliburton и Baker Hughes — бизнес был продан местному менеджменту. Weatherford, по данным «Ъ», намерен продолжать исполнять существующие контракты и заключать новые договоры с заказчиками.

Подробнее о работе нефтесервисных компаний — в материале «Ъ» «Weatherford не выходит из скважины».

Леонид Уварчев