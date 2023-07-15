Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Нефтесервисная Schlumberger прекратила поставки в РФ продукции и технологий

Нефтесервисная Schlumberger объявила об очередном этапе сокращения бизнеса в России. Компания прекратила поставки продукции и технологий «в ответ на продолжающееся расширение международных санкций», говорится в пресс-релизе.

«Schlumberger берет на себя серьезную ответственность по соблюдению законодательства об экспортном контроле и об экономических санкциях, и компания остается в соответствии с международным сообществом в осуждении и призыве прекратить войну на Украине»,— говорится в заявлении компании.

Schlumberger сокращает бизнес в РФ с марта 2022 года после того, как были введены войска на Украину. Изначально это касалось сокращения инвестиций и внедрения новых технологий. Позднее были прекращены поставки в РФ продукции из США, Канады, Великобритании и Евросоюза.

«Большая четверка» нефтесервисных компаний Schlumberger, Halliburton, Baker Hughes и Weatherford совместно начала сокращать присутствие в РФ весной 2022 года. Полностью вышли из РФ только Halliburton и Baker Hughes — бизнес был продан местному менеджменту. Weatherford, по данным «Ъ», намерен продолжать исполнять существующие контракты и заключать новые договоры с заказчиками.

Подробнее о работе нефтесервисных компаний — в материале «Ъ» «Weatherford не выходит из скважины».

Леонид Уварчев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...