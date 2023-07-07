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В Ярославле пройдет суд о взыскании в доход государства акций ТГК-2

Заместитель генерального прокурора РФ подал иск в Ленинский районный суд Ярославля о взыскании в доход государства именных акций ПАО «ТГК-2». Информацию «Ъ-Ярославль» подтвердили в пресс-службе Ленинского районного суда.

Ленинский районный суд

Ленинский районный суд

Фото: Ленинский районный суд

Ленинский районный суд

Фото: Ленинский районный суд

Ответчиками по иску обозначены компании Janan Holding Limited, Kostroma Kongeneratsia Limited, Litim Trading Limited, Raltaka Entaerprises Ltd, а также ООО «Долговое агентство», ООО «Корест Инвест» и экс-член Совета Федерации Леонид Лебедев.

Согласно данным картотеки Ъ, компании Janan Holding Limited, Litim Trading Limited, Raltaka Entaerprises Ltd признаны иностранными юрлицами и являются держателями 23,59% акций ПАО «ТГК-2». В ведении Kostroma Kongeneratsia Limited также находится пакет в 23,59%, за ООО «Долговое агентство» закреплено 27% акций ПАО «ТГК-2», за ООО «Корес инвест» — 9,55%.

Иск о взыскании акций ПАО в доход государства подан в Ленинский районный суд Ярославля 28 июня 2023 года, первое заседание по делу назначено на 14 июля.

Андрей Иванов

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