Причиной взрыва автомобиля в Белгороде стало взрывное устройство

Управление Следственного комитета России по Белгородской области возбудило уголовное дело по факту покушения на убийство, совершенного общеопасным способом (ч. 3 ст. 30, п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ) после сегодняшнего взрыва автомобиля, в результате которого пострадали три человека.

Как сообщило ведомство, взрыв произошел в результате детонации неопознанного устройства, находившегося под днищем двигавшегося по улице Железнодорожной автомобиля.

Осколочные ранения получили водитель машины 1987 года рождения и проходившие мимо 31-летняя женщина с 3-летним ребенком. Следствие рассматривает в качестве приоритетной версии произошедшего бытовой конфликт. Сейчас на месте работает группа следователей и следователей-криминалистов. Специалисты проведут ряд экспертиз с изъятыми объектами, а также допросят свидетелей и потерпевших.

Сергей Толмачев, Воронеж