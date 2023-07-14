FT: Вена стала центром российских шпионов в Европе

Газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники сообщила, что Вена стала центром работающих в Европе российских сотрудников разведки, поскольку после начала спецоперации на Украине Австрия почти не сократила дипломатическое представительство РФ. Источники газеты отметили, что это связано с особенностями австрийского законодательства.

В Австрии не существует законодательной базы, которая позволила бы регулировать разведывательную деятельность, не направленную «в ущерб» страны. В Австрии остаются более 180 аккредитованных российских дипломатов. Почти треть из них использует дипломатическое прикрытие для сбора разведданых, пишет FT.

По данным газеты, российская разведка также использует Вену для масштабной операции по радиоэлектронной слежке. Источники FT утверждают, что крыши каждого дипломатического здания РФ в Австрии покрыты куполами и навесами, скрывающими устройства для шпионажа.

FT уточняет, что после начала специальной военной операции западные страны выслали в совокупности более 600 российских дипломатов, часть которых подозревались в шпионаже. Германия, Франция и Польша выслала более 40 дипломатов, Эстония, Словакия и Словения — более 30, Болгария — более 80. При этом Австрия выслала только четырех дипломатов.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Лусине Баласян