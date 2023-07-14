Песков похвалил работу российских ПВО на фоне падения БПЛА недалеко от Курской АЭС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) показывают свою эффективность во время атак дронов на различные объекты.

«Очевидно, что враг не оставляет попыток нанесения ударов, но все наши системы ПВО работают, работают эффективно, раз за разом демонстрируют свою эффективность»,— сказал господин Песков на пресс-колле, комментируя попытку ВСУ нанести удар по территории рядом с Курской АЭС.

Сегодня, 14 июля, утром губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в городе Курчатове упал беспилотник. Рядом с этим городом находится Курская АЭС. Господин Старовойт не уточнял, кому принадлежал беспилотник.

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