Главные новости Юга России. Коротко

Ростовская область заключила 20 соглашений на 116 млрд рублей на «Иннопром-2023». В рамках реализации проектов в регионе будут созданы 6,5 тыс. рабочих мест в сферах металлургии, химической и машиностроительной промышленности и других индустриях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Владимир Путин подписал закон об упразднении пяти судов в Ростовской области. Упразднены Сальский и Песчанокопский, Мартыновский, Целинский и Орловский районные суды. Их дела будут переданы в суды других районов.

Ростовская, Воронежская области, ЛНР и ДНР объединятся в содружество «Донбасс». Планируется, что соглашение о создании объединения будет подписано в течение ближайших двух месяцев.

Суд арестовал до 10 сентября подозреваемого в убийстве бывшего командира подлодки «Краснодар». Первомайский райсуд Краснодара отправил под арест до 10 сентября 64-летнего гражданина Украины и России Сергея Денисенко. Мужчину подозревают в убийстве сотрудника мэрии краевого центра Станислава Ржицкого, бывшего командира подлодки «Краснодар».

В Ростове начался процесс над обвиняемыми в организации незаконных Аксайских рынков. Обвиняемыми по делу выступают более полутора десятка человек, в том числе экс-глава Аксайского района Виталий Борзенко, предприниматель Карим Бабаев, его сыновья Вадим и Эдуард Бабаевы, а также бывшие сотрудники районной администрации и прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

В Ростове-на-Дону стартовало строительство жилых объектов на территории старого аэропорта. Власти Ростова выдали семь разрешений на строительство в зоне старого аэропорта. Четыре жилых дома уже начали возводить.

Следственный комитет возбудил дело об исчезновении четырех человек при паводке в Туапсинском районе. Следственный отдел по городу Туапсе СК РФ провел проверку по факту безвестного исчезновения четырех человек, в том числе несовершеннолетнего, во время паводка в Туапсинском районе. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

На Ставрополье в рамках уборочной кампании скошено 50% посевной площади зерновых. Собрано уже почти 3,7 млн т зерна. Средняя урожайность в Ставропольском крае составляет 33,4 ц/га.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Владимира Владимирова Фото: Telegram-канал Владимира Владимирова

Стоимость модернизации системы ливневой канализации в Ростове составит 146 млрд рублей. В течение ближайших 13-ти лет планируется построить новые сети ливневой канализации протяженностью 315,6 км, реконструировать существующие сети, построить 34 локальных очистительных сооружения, семь канализационно-напорных станций.

СМИ: экс-глава Ростовского облсуда попала в реанимацию после попытки суицида. Бывший председатель Ростовского областного суда Елена Золотарева находится в крайне тяжелом состоянии. Медики делают все, чтобы ей помочь, пишет 1rnd .ru со ссылкой на собственные источники в системе здравоохранения Ростовской области.