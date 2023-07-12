На Ставрополье в рамках уборочной кампании обработано 50% посевной площади

Аграрии Ставропольского края уже обмолотили 50% от общего количества посевов зерновых, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Полностью уборка уже завершилась в Нефтекумском округе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Владимира Владимирова Фото: Telegram-канал Владимира Владимирова

«Наши аграрии со всеми вызовами и задачами этого сельхозсезона справляются. Собрано уже почти 3,7 млн т зерна»,— сообщил глава региона.

По информации Владимира Владимирова, средняя урожайность в Ставропольском крае составляет 33,4 ц/га.

Как сообщалось ранее, всего в текущем году на Ставрополье урожай будет собран с площади 2,3 млн га.

Анастасия Назарова