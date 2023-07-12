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Стоимость модернизации системы ливневой канализации в Ростове составит 146 млрд рублей

В рамках модернизации системы ливневой канализации в Ростове-на-Дону до 2036 года на строительство и ремонт сетей планируется направить 146 млрд руб., сообщил директор департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения города Денис Водопьянов в ходе заседания комиссии по развитию дорожной сети донской столицы. Информацию из его доклада опубликовала пресс-служба администрации.

По словам Дениса Водопьянова, в течение ближайших 13-ти лет планируется построить новые сети ливневой канализации протяженностью 315,6 км, реконструировать существующие сети, построить 34 локальных очистительных сооружения, семь канализационно-напорных станций.

В текущем году уже будет завершена разработка схемы новой ливневой канализации в Ростове. Источники финансирования модернизации пока не известны.

Анастасия Назарова

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