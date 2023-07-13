Суд арестовал до 10 сентября подозреваемого в убийстве бывшего командира подлодки «Краснодар»

По ходатайству краснодарского следственного управления СК РФ Первомайский райсуд Краснодара избрал меру пресечения в отношении 64-летнего гражданина Украины и России Сергея Денисенко. Мужчина, подозреваемый в убийстве сотрудника мэрии краевого центра Станислава Ржицкого, бывшего командира подлодки «Краснодар», будет находиться под стражей в течение 1 месяца и 29 дней, до 10 сентября.

После судебного заседания Сергею Денисенко разрешили короткий разговор с журналистами. Подозреваемый заявил, что убил бывшего подводника за то, что «он стрелял ракетами по городам Украины». Связь с украинским спецслужбами арестованный отрицает. Откуда у него пистолет и как он смог выследить Станислава Ржицкого, Сергей Денисенко не объясняет.

Господин Денисенко был задержан 11 июля в городе Туапсе по подозрению в причастности к убийству Станислава Ржицкого. Бывший подводник был убит рано утром 10 июля в парке, куда он вышел на пробежку. Преступнику удалось скрыться с места происшествия, но его быстро нашли с помощью камер видеонаблюдения и данных о мобильных телефонных соединениях. Тренер по карате Сергей Денисенко приехал в Россию осенью 2022 года, получил российское гражданство и зарегистрировался в Белгороде.

Анна Перова, Краснодар