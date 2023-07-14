СМИ: экс-глава Ростовского облсуда попала в реанимацию после попытки суицида

Бывший председатель Ростовского областного суда Елена Золотарева попала в реанимацию после попытки совершить суицид, пишет 1rnd.ru со ссылкой на собственные источники в системе здравоохранения Ростовской области.

Сообщается, что пациентка в крайне тяжелом состоянии. Медики делают все, чтобы ей помочь. Накануне, 13 июля, Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) приняла решение лишить Елену Золотареву льгот, положенных судьям, ушедшим в отставку.

Адвокат Елены Золотаревой Максим Хырхырьян отказался прокомментировать «Ъ-Юг» ситуацию.

Ранее стало известно, что Елена Золотарева, подозреваемая в совершении коррупционных преступлений, подала жалобу в Верховный суд России на решение ВККС о даче согласия на возбуждение уголовного дела против нее. Рассмотрение жалобы должно пройти 17 августа. Бышего председателя Ротовского областного суда, отправившуюся в отставку в апреле текущего года, подозревают в семи эпизодах получения взяток (четыре эпизода по ч. 6 ст. 290 и три по ч. 5 ст. 290 УК РФ).

Анастасия Назарова