Следственный комитет возбудил дело об исчезновении четырех человек при паводке в Туапсинском районе

Следственный отдел по городу Туапсе СК РФ провел проверку по факту безвестного исчезновения четырех человек, в том числе несовершеннолетнего, во время паводка в Туапсинском районе, сообщает пресс-служба краевого следственного управления. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Накануне полиция сообщила, что во время затопления поселка Тюменского пропали 19-летняя Ангелина и 15-летний Александр Комбаровы, а также 23-летняя Екатерина Перевязко. Они находились в одном доме и по телефону сообщали родственникам, что дом заливает вода. Следствие выяснило, что дом был смыт в реку Казачья щель, впадающую в Черное море. Кроме того, не найден житель поселка Тюменского Владимир Филиппов, 1956 года рождения, который находился в автомобиле, смытом потоками воды в море.

В Туапсинском районе продолжаются поисково-спасательные мероприятия в акватории Черного моря, а также вдоль прибрежной линии. К поискам привлечены сотрудники МЧС и полицейские.

Анна Перова, Краснодар