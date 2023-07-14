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Власти Ростова выдали семь разрешений на строительство в зоне старого аэропорта

В Ростове-на-Дону стартовало строительство жилых объектов на территории старого аэропорта, сообщил заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития региона Сергей Вифлянцев в рамках пресс-конференции «Реализация в Ростовской области нацпроекта "Жилье и городская среда"», прошедшей на площадке информационного агентства «Интерфакс-Юг».

Сегодня уже выдано семь разрешений на строительство жилых домов. Четыре из них уже возводятся. Всего к 2036 году на территории бывшей авиагавани появится 1,5 млн кв. м. жилья.

«На начальной стадии — реализация проектов жилищного строительства в Аксайском районе, крупномасштабных проектов в Ростове-на-Дону по застройке на улице Таганрогской, продолжение застройки Левенцовского микрорайона, жилого комплекса на улице Малиновского, также планируется застройка территории бывшего мясокомбината»,— рассказал замглавы минстроя области.

Также в Ростове продолжается строительство нового района в Левобережной части города. В 2023 году ООО «ЮгСтройИнвест-Дон» планирует завершить ввод трех первых домов.

Анастасия Назарова

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