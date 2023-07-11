Ростовская область заключила 20 соглашений на 116 млрд рублей на «Иннопром-2023»

В ходе выставки «Иннопром-2023» Ростовская область заключила 20 инвестиционных соглашений на общую сумму 116 млрд руб., сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

В рамках реализации проектов в регионе планируется создать 6,5 тыс. рабочих мест в сфере металлургии, химической и машиностроительной промышленности и других индустриях.

«За два дня мы подписали пять соглашений о строительстве техно- и индустриальных парков, а также агротехнопарка. Это говорит о заинтересованности бизнеса в локализации производств и выпуске продукции, которая ранее закупалась за рубежом»,— цитирует пресс-служба правительства Ростовской области заместителя губернатора Игоря Сорокина.

Анастасия Назарова