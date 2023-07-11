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Владимир Путин подписал закон об упразднении пяти судов в Ростовской области

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об изменении организации судов общей юрисдикции в Ростовской области, сообщает пресс-служба Кремля.

Согласно опубликованной информации, акт предусматривает упразднение Сальского и Песчанокопского районных судов. Все вопросы будут переданы во вновь созданный Сальский районный суд.

Также будут упразднены Мартыновский, Целинский и Орловский районные суды с передачей дел из них в юрисдикцию Семикаракорского, Егорлыкского и Пролетарского районных судов Ростовской области соответственно.

В Сальском, Семикаракорском, Егорлыкском и Пролетарском районных судах будут образованы постоянные судебные присутствия.

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