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«У кинематографистов растет интерес к Нижнему Новгороду»

Генеральный продюсер фестиваля «Горький fest» Оксана Михеева о том, как регион становится привлекательным для съемок

Нижегородская область становится популярной у крупных кинокомпаний в качестве места для съемок, рассказала «Ъ-Приволжье» режиссер и продюсер Оксана Михеева. По ее словам, за последний год киногруппам стало легче работать в регионе, но трудности периодически возникают.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

— Все больше кинокомпаний обращают внимание на Нижегородскую область и выбирают ее местом для съемок. Всем хочется разнообразия в кадре, новых локаций, новых видов, незаезженной картинки. Ради этого киношники готовы ехать куда угодно, а Нижегородская область готова предоставить такие возможности. Здесь можно подобрать локацию практически под любые запросы. Места, которые можно найти в районах области, сейчас даже популярнее тех, что есть в Нижнем Новгороде. Например, только что завершились съемки крупного проекта в Арзамасе.

Но есть, конечно, и сложности.

Чиновники действуют в рамках протоколов. Они привыкли работать по восемь часов в день и пока не готовы к тому, что кинематограф живет в другом ритме. Во время съемок бывают срочные задачи, которые нужно решить за час, а ответ на официальное письмо можно прождать месяц.

Безусловно, какие-то вопросы требуют серьезных согласований на федеральном уровне. Но большинство проблем на самом деле решаются несколькими звонками на месте.

Как в регионе развивают киноиндустрию

Правда, Нижегородская область идет навстречу кинематографу. Даже по сравнению с прошлым годом работать с властями стало заметно легче, сроки принятия нужных киношникам решений сократились. Важную роль в этом процессе играет желание регионального правительства развивать киноиндустрию, рекламировать город через полнометражные фильмы, сериалы и документальное кино, привлекать сюда туристов.

В регионе работает кинокомиссия, уже три года в областном бюджете закладываются средства на выплату рибейтов — компенсаций компаниям, которые снимают здесь свои фильмы. Размер этих отчислений один из самых высоких в России, компаниям могут возместить до 80% средств, затраченных на съемки на территории региона. Сейчас общая сумма средств, зарезервированных для выплаты компенсаций, составляет 20 млн руб. в год. Мы обсудили этот вопрос с губернатором Глебом Сергеевичем (Никитиным.— «Ъ»), и он готов поставить вопрос об увеличении финансирования.

Записал Андрей Репин

Фотогалерея

Кто приехал на «Горький fest» — 2023

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Красную дорожку кинофестиваля по традиции расстелили у театра драмы. На снимке рабочий убирает защитную пленку

Красную дорожку кинофестиваля по традиции расстелили у театра драмы. На снимке рабочий убирает защитную пленку

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Актер Георгий Перадзе фотографируется со зрителями

Актер Георгий Перадзе фотографируется со зрителями

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Почетный гражданин Нижнего Новгорода Татьяна Виноградова перед открытием фестиваля

Почетный гражданин Нижнего Новгорода Татьяна Виноградова перед открытием фестиваля

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Зрители в ожидании начала церемонии

Зрители в ожидании начала церемонии

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Директор студии «Рок» кинорежиссер Алексей Учитель

Директор студии «Рок» кинорежиссер Алексей Учитель

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Екатерина Чепурченко (слева) ждет, пока ее супруг Вячеслав дает автограф

Екатерина Чепурченко (слева) ждет, пока ее супруг Вячеслав дает автограф

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Актриса Кристина Асмус — член жюри кинофестиваля

Актриса Кристина Асмус — член жюри кинофестиваля

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Блогеры ждут прохода кинозвезд по красной дорожке

Блогеры ждут прохода кинозвезд по красной дорожке

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Актриса Елена Захарова во время фотосессии со зрителями

Актриса Елена Захарова во время фотосессии со зрителями

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Участница фестиваля оставляет автограф на руке фанатки

Участница фестиваля оставляет автограф на руке фанатки

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

По красной дорожке идет актриса Нонна Гришаева

По красной дорожке идет актриса Нонна Гришаева

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Участники фестиваля перед церемонией открытия

Участники фестиваля перед церемонией открытия

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Актриса Александра Розовская

Актриса Александра Розовская

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Специальный гость фестиваля режиссер Никита Михалков

Специальный гость фестиваля режиссер Никита Михалков

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Актриса Олеся Судзиловская с мужем Сергеем Дзебань

Актриса Олеся Судзиловская с мужем Сергеем Дзебань

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Актер Михаил Тройник благодарит всех пришедших зрителей

Актер Михаил Тройник благодарит всех пришедших зрителей

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Актер Евгений Воскресенский с приглашением на фестиваль

Актер Евгений Воскресенский с приглашением на фестиваль

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Марк Эйдельштейн исполняет современный танец для телеоператоров

Марк Эйдельштейн исполняет современный танец для телеоператоров

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Сын актера Игоря Верника Григорий с подругой

Сын актера Игоря Верника Григорий с подругой

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Елена Бирюкова с дочерью Александрой на красной дорожке

Елена Бирюкова с дочерью Александрой на красной дорожке

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Денис Бургазлиев раздает автографы

Денис Бургазлиев раздает автографы

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Александра Ревенко и Михаил Конев

Александра Ревенко и Михаил Конев

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Церемония закрытия фестиваля состоялась 13 июля. На снимке губернатор Глеб Никитин ждет, пока супруга Екатерина сфотографируется с кинорежиссером Оксаной Михеевой

Церемония закрытия фестиваля состоялась 13 июля. На снимке губернатор Глеб Никитин ждет, пока супруга Екатерина сфотографируется с кинорежиссером Оксаной Михеевой

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Актриса Евгения Храповицкая

Актриса Евгения Храповицкая

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Директор нижегородской филармонии Ольга Томина читает именные таблички на креслах

Директор нижегородской филармонии Ольга Томина читает именные таблички на креслах

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Вероника Васильева, дочь Анны Снаткиной в зале драмтеатра

Вероника Васильева, дочь Анны Снаткиной в зале драмтеатра

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Актер Андрей Мерзликин (слева) вручает премию за смелость и оригинальность фильма «Без башни» Алексею Кокорину

Актер Андрей Мерзликин (слева) вручает премию за смелость и оригинальность фильма «Без башни» Алексею Кокорину

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Актриса Дарья Мацель во время получения Гран-при фестиваля за фильм «Наследие»

Актриса Дарья Мацель во время получения Гран-при фестиваля за фильм «Наследие»

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Режиссер Павел Тимофеев со статуэткой Горького, которую он забрал вместо актрисы Татьяны Владимировой — жюри отметило ее игру в фильме «Мать»

Режиссер Павел Тимофеев со статуэткой Горького, которую он забрал вместо актрисы Татьяны Владимировой — жюри отметило ее игру в фильме «Мать»

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

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Красную дорожку кинофестиваля по традиции расстелили у театра драмы. На снимке рабочий убирает защитную пленку

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Актер Георгий Перадзе фотографируется со зрителями

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Почетный гражданин Нижнего Новгорода Татьяна Виноградова перед открытием фестиваля

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Зрители в ожидании начала церемонии

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Директор студии «Рок» кинорежиссер Алексей Учитель

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Екатерина Чепурченко (слева) ждет, пока ее супруг Вячеслав дает автограф

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Актриса Кристина Асмус — член жюри кинофестиваля

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Блогеры ждут прохода кинозвезд по красной дорожке

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Актриса Елена Захарова во время фотосессии со зрителями

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Участница фестиваля оставляет автограф на руке фанатки

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

По красной дорожке идет актриса Нонна Гришаева

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Участники фестиваля перед церемонией открытия

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Актриса Александра Розовская

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Специальный гость фестиваля режиссер Никита Михалков

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Актриса Олеся Судзиловская с мужем Сергеем Дзебань

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Актер Михаил Тройник благодарит всех пришедших зрителей

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Актер Евгений Воскресенский с приглашением на фестиваль

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Марк Эйдельштейн исполняет современный танец для телеоператоров

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Сын актера Игоря Верника Григорий с подругой

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Елена Бирюкова с дочерью Александрой на красной дорожке

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Денис Бургазлиев раздает автографы

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Александра Ревенко и Михаил Конев

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Церемония закрытия фестиваля состоялась 13 июля. На снимке губернатор Глеб Никитин ждет, пока супруга Екатерина сфотографируется с кинорежиссером Оксаной Михеевой

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Актриса Евгения Храповицкая

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Директор нижегородской филармонии Ольга Томина читает именные таблички на креслах

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Вероника Васильева, дочь Анны Снаткиной в зале драмтеатра

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Актер Андрей Мерзликин (слева) вручает премию за смелость и оригинальность фильма «Без башни» Алексею Кокорину

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Актриса Дарья Мацель во время получения Гран-при фестиваля за фильм «Наследие»

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Режиссер Павел Тимофеев со статуэткой Горького, которую он забрал вместо актрисы Татьяны Владимировой — жюри отметило ее игру в фильме «Мать»

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

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