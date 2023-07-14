«У кинематографистов растет интерес к Нижнему Новгороду»

Нижегородская область становится популярной у крупных кинокомпаний в качестве места для съемок, рассказала «Ъ-Приволжье» режиссер и продюсер Оксана Михеева. По ее словам, за последний год киногруппам стало легче работать в регионе, но трудности периодически возникают.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

— Все больше кинокомпаний обращают внимание на Нижегородскую область и выбирают ее местом для съемок. Всем хочется разнообразия в кадре, новых локаций, новых видов, незаезженной картинки. Ради этого киношники готовы ехать куда угодно, а Нижегородская область готова предоставить такие возможности. Здесь можно подобрать локацию практически под любые запросы. Места, которые можно найти в районах области, сейчас даже популярнее тех, что есть в Нижнем Новгороде. Например, только что завершились съемки крупного проекта в Арзамасе.

Но есть, конечно, и сложности.

Чиновники действуют в рамках протоколов. Они привыкли работать по восемь часов в день и пока не готовы к тому, что кинематограф живет в другом ритме. Во время съемок бывают срочные задачи, которые нужно решить за час, а ответ на официальное письмо можно прождать месяц.

Безусловно, какие-то вопросы требуют серьезных согласований на федеральном уровне. Но большинство проблем на самом деле решаются несколькими звонками на месте.

Правда, Нижегородская область идет навстречу кинематографу. Даже по сравнению с прошлым годом работать с властями стало заметно легче, сроки принятия нужных киношникам решений сократились. Важную роль в этом процессе играет желание регионального правительства развивать киноиндустрию, рекламировать город через полнометражные фильмы, сериалы и документальное кино, привлекать сюда туристов.

В регионе работает кинокомиссия, уже три года в областном бюджете закладываются средства на выплату рибейтов — компенсаций компаниям, которые снимают здесь свои фильмы. Размер этих отчислений один из самых высоких в России, компаниям могут возместить до 80% средств, затраченных на съемки на территории региона. Сейчас общая сумма средств, зарезервированных для выплаты компенсаций, составляет 20 млн руб. в год. Мы обсудили этот вопрос с губернатором Глебом Сергеевичем (Никитиным.— «Ъ»), и он готов поставить вопрос об увеличении финансирования.

Записал Андрей Репин