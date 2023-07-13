Кина прибудет

В Нижегородской области в 2023 году будет снято почти 20 документальных, художественных фильмов и сериалов. Это почти в два раза больше, чем годом ранее. Представители кинокомпаний отмечают, что в регионе еще остаются переходящие из года в год проблемы во взаимодействии с областными и муниципальными властями, но решаться они стали быстрее. Кроме того, на привлекательности региона как места для съемок сказывается система компенсаций, которые власти готовы выплачивать кинокомпаниям за съемки в Нижегородской области. Региональное правительство три года подряд выделяет на эти цели по 20 млн руб. и готово увеличить эту сумму, если количество проектов и заявок будет расти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нижний Новгород наращивает кинообороты

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Нижний Новгород наращивает кинообороты

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В 2023 году количество фильмов и сериалов, снятых в Нижегородской области, выросло практически в два раза по сравнению с предыдущим годом, сообщили «Ъ-Приволжье» в областном министерстве культуры. По данным ведомства, в 2021 году в регионе было снято всего два фильма, так как на тот период действовали жесткие актиковидные ограничения. Через год число проектов выросло — в 2022 году в Нижегородской области прошли съемки семи художественных фильмов и сериалов, а также четырех документальных проектов.

На 11 июля 2023 года уже завершились съемки четырех художественных фильмов и сериалов, а также пяти документальных проектов. До конца года планируется проведение съемок одного документального проекта и девяти художественных фильмов и сериалов.

В рамках проходящего в Нижнем Новгороде кинофестиваля «Горький fest» его участники рассказали, что интерес к Нижегородской области как к месту для съемок в последние годы заметно вырос.

При этом в регионе есть ряд проблем во взаимодействии с местными властями, решить которые не удается уже давно. Как ранее писал «Ъ-Приволжье», в 2022 году так же на фестивале представители киноиндустрии жаловались, что при работе в Нижегородской области они не могут оперативно и грамотно решить вопросы с перекрытием улиц для съемок. Они отмечали, что в Нижнем Новгороде сложно найти необходимый для съемок персонал и нет компаний, готовых предоставить в аренду оборудование и транспорт. Поэтому все необходимое оборудование приходится везти из Москвы, а это дорого.

Кроме того, кинодеятели сетовали на то, что работа местных чиновников сильно зарегламентирована различными нормативными актами, из-за чего согласование большинства вопросов затягивается.

Спустя год продюсер кинофестиваля «Горький fest», советник губернатора Нижегородской области Оксана Михеева перечислила те же самые проблемы, говоря о том, что мешает развитию киноиндустрии в Нижегородской области. При этом она считает, что за прошедший год произошли определенные сдвиги в вопросах взаимодействия с органами власти и иногда удается решать вопросы без длительных согласований, просто с помощью нескольких телефонных звонков.

«Мы понимаем, что чиновники действуют в рамках своих протоколов. Они привыкли к стандартному восьмичасовому рабочему дню и не всегда понимают, что кинематограф живет в другом ритме и что во время съемок какие-то задачи необходимо решить в течение часа, а не ждать месяц ответа на официальное письмо. Конечно, есть вопросы, которые требуют серьезных согласований на областном или федеральном уровне. Но значительную часть проблем можно решить гораздо быстрее», — уверена госпожа Михеева.

Кинопродюсер Полина Иванова добавила, что зачастую у чиновников нет понимания, что такое кинопроцесс: «В Нижнем Новгороде осведомленность о том, как проводятся съемки, очень высокая. При съемках за пределами столицы региона приходится объяснять чиновникам, что нас не надо бояться, что все не так ужасно и после нас останутся отремонтированные дома, коммуникации и уличное освещение, потому что нам это нужно в кадре».

При этом участники встречи отметили желание областных властей развивать киноиндустрию в регионе и использовать кино как дополнительный способ прорекламировать Нижегородскую область среди туристов.

Ради этого в регионе введена система рибейтов (выплата компенсаций компаниям, которые снимают в регионе свои фильмы). По данным областного правительства, в 2021–2022 годах в областном бюджете на эти цели было зарезервировано по 20 млн руб. В 2021 году областная кинокомиссия получила две заявки на возмещение части затрат на производство фильмов. Победителем конкурсного отбора стал фильм «Пара из будущего», который получил около 4,4 млн руб. В 2022 году на конкурс было подано восемь заявок. Рибейты получили пять проектов, причем самая большая компенсация — 8,4 млн руб. — была выплачена за производство мультфильма «Кощей — похититель невест».

В 2023 году на выплату рибейтов также зарезервировано 20 млн руб. По словам Оксаны Михеевой, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин уже дал предварительное согласие увеличить эту сумму, если будет расти количество проектов, снятых в регионе, и количество заявок на выплаты компенсаций.

В целом кинематографисты уверены, что востребованность Нижегородской области в качестве места для съемок будет расти. По их словам, регион может предложить достаточно большое количество локаций, в которых можно снимать достаточно большой спектр проектов — от исторических фильмов до работ, рассказывающих о современности.

При этом они отмечают, что большей популярностью сейчас пользуются локации, находящиеся за пределами Нижнего Новгорода.

Андрей Репин