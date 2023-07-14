Главные новости к утру 14 июля

Владимир Путин рассказал «Ъ» подробности встречи с бойцами ЧВК «Вагнер», которая прошла в Кремле 29 июня. Встреча длилась три часа.

США на саммите НАТО обсуждали возможность отзыва приглашения Украине стать членом альянса, сообщили источники The Washington Post. По их словам, недовольство Вашингтона вызвал пост в Twitter Владимира Зеленского, в котором он раскритиковал Запад за нерешительность.

Российские власти сформировали новый перечень требований, которые надо выполнить иностранцам для выхода из бизнеса в России, сообщают «Ведомости». В списке 10 пунктов, и новые правила призваны усложнить иностранцам процесс ухода.

ООН заявила, что запущенная 12 июля ракета КНДР упала в исключительной экономической зоне России. Северная Корея и РФ эту информацию не комментировали.

Как узнал «Ъ», российские производители «интеллектуальных систем учета» предлагают запретить установку в домах иностранных приборов. Они выступили за введение штрафов за нарушение этого правила. Поставщики электроэнергии считают меры избыточными.

В Приморье приостановлен отпуск льготных лекарств из-за хакерской атаки. Сколько займет восстановление системы, и кто причастен к атаке, неизвестно.

Сирия разрешила ООН и ее структурам в течение шести месяцев использовать КПП «Баб-эль-Хава» на границе с Турцией для доставки гумпомощи. Пользоваться КПП нужно будет в координации с сирийскими властям.

По данным «РТК-Солар», издержки российского бизнеса от кибератак выросли на треть, достигнув в среднем 20 млн руб. в год. Эксперты связывают тенденцию с ростом «сложных хакерских атак, направленных на дестабилизацию компаний».

Как выяснил «Ъ», новые требования о согласовании сделок компаний, находящихся под контролем лиц из недружественных стран, помешали провести сделку внутри российского рынка. Речь шла о купле-продаже нескольких объектов недвижимости между юрлицами, которые, по данным «Ъ», по сути, относятся к СУЭК (там связь отрицают).

О предстоящих 14 июля важнейших событиях — в анонсах «Ъ».