В Приморье приостановлен отпуск льготных лекарств из-за хакерской атаки

Выдача льготных лекарственных препаратов в Приморском крае временно приостановлен из-за взлома информационной системы. Об этом сегодня, 14 июля, сообщила в Telegram министр здравоохранения региона Анастасия Худченко.

«Сегодня на информационную систему регионального склада льготного отпуска лекарств АО "Фармация" была совершена хакерская атака. Высокая многоступенчатая защита информации была взломана. Сохранен лишь частичный доступ, а также возможность в ручном режиме обеспечить выдачу экстренно важных препаратов. Временно отпуск льготных лекарственных препаратов пока приостановлен»,— написала министр.

По слова госпожи Худченко, Минздрав совместно с правоохранительными органами работает над скорейшим восстановлением информационной системы и обеспечением льготных категорий граждан лекарствами. Представитель Минздрава затруднился назвать «Ъ» примерные сроки восстановления системы отпуска льготных лекарств и возможные причины хакерской атаки.

Алексей Чернышев, Владивосток