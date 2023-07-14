Сирия разрешила ООН использовать КПП на границе с Турцией для доставки гумпомощи

Сирия разрешила ООН и ее структурам в течение шести месяцев использовать КПП «Баб-аль-Хава» на границе с Турцией для доставки гумпомощи. Пользоваться КПП нужно будет в координации с сирийскими властям, говорится в письме постпреда Сирии при ООН Бассама Саббага.

«Правительство САР приняло суверенное решение предоставить ООН и ее специализированным агентствам разрешение на шесть месяцев на использование КПП "Баб-аль-Хава" для доставки гуманитарной помощи нуждающимся мирным жителям на северо-западе Сирии при полном сотрудничестве и в координации с сирийским правительством, начиная с 13 июля 2023 года»,— сказано в документе (цитата по «Интерфаксу»).

12 июля Россия наложила вето на предложенный Швейцарией и Бразилией проект резолюции о продлении механизма поставок гуманитарной помощи в зону деэскалации Идлиб через КПП «Баб-эль-Хава». Другие члены Совбеза, в свою очередь, не поддержали российский вариант документа.

Подробности — в материале «Ъ» «Помощь Сирии застряла между двумя резолюциями».

Лаура Кеффер