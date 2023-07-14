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Коммерсантъ FM
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Рост дефицитов придаст импульс ВВП

Мониторинг макроэкономики

На конец 2023 года бюджетный импульс во всех макрорегионах РФ будет положительным, оценил ЦБ в своем июльском комментарии о региональной экономике. Речь, поясним, идет об изменении сальдо бюджетов территорий без учета трансфертов: когда оно со знаком минус, то есть происходит расширение дефицита, говорят об увеличении бюджетного импульса, сокращение же дефицита свидетельствует об уменьшении импульса.

Согласно бюджетным планам, наибольшим рост импульса будет в Центральном и Северо-Западном макрорегионах, наименьшим — в Поволжье (см. график). «Величина бюджетного импульса в целом по России может сложиться выше, чем в 2022 году, и ближе к уровню 2020 года. Это поддержит инвестиционный и потребительский спрос в экономике, позитивно влияя на выпуск и выступая в качестве фактора роста цен на товары и услуги»,— сказано в обзоре регулятора.

Аналитики ДИП ЦБ в июльском выпуске другого доклада — «О чем говорят тренды» — также отмечают, что набирающая обороты кредитная активность ускоряет рост спроса, связанного с госрасходами. «В условиях активного расходования бюджетных средств и роста кредитования, а также по мере исчерпания влияния факторов, которые сдерживают рост цен, в том числе повышенных товарных запасов и нормы сбережений населения, инфляционные риски нарастают»,— фиксируют в ДИП.

Отметим, что новый консенсус-прогноз макроэкономистов, опубликованный вчера ЦБ, заметно улучшен в части роста ВВП в 2023 году, с 0,8% до 1,5%, но ухудшен в отношении инфляции — с 5,5% до 5,7%. При этом в части дефицита консолидированного бюджета прогноз оставлен прежним — 2,7% ВВП. «Консенсус предполагает довольно благоприятную макрокартину: более сильный рост экономики при более слабом рубле, но при минимальных инфляционных эффектах, видимо связанных с ужесточением бюджетной политики (отрицательный бюджетный импульс во втором полугодии 2023 года и в 2024 году)»,— полагает Дмитрий Полевой из «Локоинвеста».

Аналитики Райффайзенбанка, в свою очередь, отмечают, что бюджетный канал сейчас дает основной импульс экономике, но деньги в него поступают со смещенной сезонностью. Потенциал роста сохраняется, но «последствия введения санкционного режима продолжат охлаждать ВВП», отмечают аналитики.

Артем Чугунов

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