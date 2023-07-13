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Главные новости за 13 июля. Белгород, Воронеж, Курск, Орел, Тамбов

Стоимость строительства логистического комплекса Wildberries в Тамбовской области снизилась на 1,2 млрд рублей. Ранее проект оценивался в 8 млрд, теперь — в 6,8 млрд.

Проект воронежского завода оборудования для АЭС группы компаний «Сатомс» подорожал вдвое до 4 млрд рублей. рост связан с увеличением стоимости стройматериалов, в особенности металлоконструкций.

ФСБ задержала орловского трансгендера и ЛГБТ-активиста за финансирование ВСУ

Бывшему депутату гордумы Воронежа Сергею Кудрявцеву отказали в смягчении наказания за мошенничество. Первый кассационный суд общей юрисдикции отклонил жалобу на приговор в виде четырех лет лишения свободы.

Мирная жительница получила осколочное ранение плеча при обстреле села Троицкое Кореневского района Курской области.

Проектом сохранения разрушенного Каменного моста в Воронеже займется местная компания «Вис» за 13 млн рублей. Сроки проведения работы будут известны по результатам исследований

Белгородская область заняла четвертое место в России по наибольшему падению выручки бизнеса вне нефтегазового сектора. По данным FinExpertiza, за пять месяцев показатель в сравнении с прошлогодними январем–апрелем упал на 96,6 млрд рублей или на 12,4% — до 682,2 млрд.

Чистая прибыль воронежской фабрики КДВ за год выросла в 20 раз до 529,9 млн рублей. Выручка увеличилась на 3,1 млрд — до 38,9 млрд.

Проект воронежского Дома анимации за 10,9 млн рублей разработает местная компания «Совтехэко».

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