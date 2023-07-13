FinExpertiza: Белгородская область заняла четвертое место в России по наибольшему падению выручки бизнеса вне нефтегазового сектора

Белгородская область вошла в десятку регионов с наибольшим падением выручки бизнеса вне нефтегазового сектора с января по апрель 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такой вывод на основе данных Росстата сделала аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

В целом выручка российских предприятий, не связанных с нефтегазовой промышленностью, выросла на 0,4% или почти на 200 млрд руб. — до 52,8 трлн руб. «Это весьма позитивный результат в сравнении с нефтегазовым сектором, который недополучил порядка 7,2 трлн руб., или 27,4%.»,— считают в компании.

Улучшение показателей зафиксировано в 50 регионах. Наибольшую «прибавку» получили предприятия из сферы транспортировки и хранения (+28,8%, до 4,17 трлн руб.), сферы административной деятельности и сопутствующих услуг для бизнеса (+28,7%, до 509,5 млрд) и сферы гостинично-ресторанного бизнеса (+26,6%, до 350,7 млрд). Потеряли в выручке 35 регионов. Наибольшее снижение зафиксировано в сфере персональных услуг (-41,9%, до 48,6 млрд), сфере добычи полезных ископаемых, без учета нефти и газа (-24,1%, до 1,74 трлн) и в обрабатывающей промышленности (-5,5%, до 14,51 трлн).

Больше всего в деньгах пострадал бизнес в Кемеровской (-476,9 млрд руб.), Мурманской (-124,1 млрд) и Вологодской областях (-113,3 млрд). Четвертое место занимает Белгородская область, где бизнес сократил обороты на 96,6 млрд или на 12,4% — до 682,2 млрд. Наибольшее падение в регионе зафиксировано в добыче металлических руд: -65,6 млрд. Сокращение денежных поступлений коснулось также металлургии (-19,4 млрд), оптовой торговли (-14,5 млрд, основной удар пришелся на торговлю зерном, семенами и кормами для животных) и пищевое производство (-10,7 млрд; в частности, производство кормов для фермерских животных просело на 12 млрд руб.).

Падение выручки зафиксировано еще в четырех регионах Черноземья. В Орловской области она снизилась на 3,7%, или на 5,9 млрд руб. до 153,4 млрд, Тамбовской — на 3,3%, или на 7,2 млрд до 215,8 млрд, в Курской — на 2,4%, или на 8,4 млрд до 342,6 млрд, в Воронежской — на 1,8%, или на 12,3 млрд до 677,6 млрд.

Единственным регионом с ростов выручки стала Липецкая область. Здесь показатель вырос на 4,6% или на 25,3 млрд руб. — до 579,2 млрд.

Почему белгородским предпринимателям лишь частично компенсируют ущерб от обстрелов — читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Миллионы пройдут по границе».

Алина Морозова

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