Проект воронежского завода оборудования для АЭС подорожал вдвое до 4 млрд рублей

Стоимость строительства первого промышленного комплекса (ППК) по производству оборудования и крупнотоннажных строительных конструкций для атомных электростанций и нефтегазового сектора в воронежской особой экономической зоне (ОЭЗ) «Центр» выросла с 1,9 до 4 млрд рублей. Об этом «Ъ-Черноземье» рассказала глава группы компаний «Сатомс» Александра Юрасова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов Фото: Андрей Архипов

По ее словам, такой рост связан с увеличением стоимости стройматериалов, в особенности металлоконструкций. Сроки строительства и планируемая мощность завода не изменились.

ООО «ППК Сатомс» получило статус резидента ОЭЗ в конце декабря 2022 года. По данным Kartoteka.ru, компания зарегистрирована в ноябре 2022 года в Новой Усмани для производства строительных металлических конструкций, изделий и их частей. Уставный капитал — 100 тыс. руб. Гендиректором является Александра Юрасова. Она же владеет компанией — 10% напрямую и 90% через ООО «Сатомс».

ГК планирует построить завод мощностью до 13 тыс. т продукции в год на 4 га. На предприятии может быть создать около 600 рабочих мест. Реализация проекта рассчитана до 2026 года.

Подробнее об этом читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Атому добавят деталей».

Александр Прытков

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте