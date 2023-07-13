Проект воронежского Дома анимации за почти 11 млн рублей разработает местная компания «Совтехэко»

Победителем торгов на проектирование Дома анимации в Воронеже стало местное ООО «Совтехэко». Это следует из конкурсной документации.

Начальная цена контракта составляла 12,8 млн руб. На торги заявились три участника. «Совтехэко» предложил наименьшую цену — 10,9 млн. Его конкуренты оценили свои услуги в 11,5 и 11,1 млн. После начала спецоперации в документации раскрывается только победитель торгов.

«Свотехэко» необходимо до 15 декабря спроектировать шестиэтажное здание площадью 8,2 тыс. кв. м с подземной парковкой, офисными и вспомогательными помещениями, интерактивным музеем, учебными аудиториями и просмотровой.

По данным Rusprofile.ru, ООО «Совтехэко» зарегистрировано в Воронежской области в апреле 2008 года для деятельности в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях. Уставный капитал — 10 тыс. руб. В 2022 году выручка составила 77,1 млн руб., чистая прибыль — 14,7 млн. Директором и единственным владельцем является Борис Чубур. Он также возглавляет областную организацию молодых архитекторов.

С 2018 года компания получила 18 госконтрактов на 166,1 млн руб. В основном они касаются проектирования различных объектов. Кроме Воронежской области компания работала по госконтрактам в Волгоградской, Костромской, Липецкой и Пензенской областях. Самым крупным и резонансным стал подряд на новогоднее оформление 5607355 площади Ленина в Воронеже за 65,4 млн руб. в 2022 году.

Изначально Дом анимации планировала за примерно 300 млн руб. построить местная анимационная студия «Воронеж» (бывшая Wizart Animation). Она провела конкурс на лучший проект в 2019 году. В 2020 году был заложен первый камень, однако работы так и не начались. В конце 2022 года воронежские власти решили вложить бюджетные средства в этот проект. Тогда источник «Ъ-Черноземье» в отрасли говорил, что сумма в 300 млн на строительство уже неактуальна.

Как студия провела первый воронежский анимационный фестиваль — читайте в материале «Ъ-Черноземье» «"Мировоззрение с детского сада"».

Александр Прытков

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