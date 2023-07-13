Проектом сохранения разрушенного Каменного моста в Воронеже займется местная компания «Вис» за 13 млн рублей

Управа Центрального района Воронежа заключила контракт с ООО «Фирма Вис» на разработку научно-проектной документации и проведение государственной историко-культурной экспертизы «Сохранение объекта культурного наследия регионального значения "Каменный мост"». Об этом сообщили в управе.

Стоимость работ превысит 13 млн руб. Сроки их проведения будут известны по результатам исследований, уточнили в управе.

Часть правой стены исторического Каменного моста обрушилась в Воронеже во время ливня в начале июня. «Вис» привлекался к устранению последствий.

По данным Kartoteka.ru, в Воронежской области зарегистрировано два ООО «Фирма Вис». Директором обеих является Александр Работкин. Полностью ему принадлежит компания, зарегистрированная в феврале 2016 года для деятельности в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях. Уставный капитал — 10 тыс. руб. В 2022 году выручка составила 307 тыс. руб., чистая прибыль — 13 тыс. В другой компании, зарегистрированной в сентябре 1997 года для строительства прочих инженерных сооружений, Александру Работкину принадлежит 40%, а 60% — Владимиру (Александровичу) Работкину. Уставный капитал — 20 тыс. руб. . В 2022 году выручка составила 109,3 млн руб., чистая прибыль — 3,3 млн.

Фирма «Вис» известна в Воронеже работами по сохранению объектов культурного наследия. В том числе она занималась консервацией сохранившейся в виде развалин после немецкой оккупации 1942 года Ротонды.

Подробнее об этом проекте читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Владимиру Мединскому напомнили о Ротонде».

Александр Прытков

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