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Один человек пострадал при обстреле села Троицкое Курской области со стороны Украины

В результате украинского обстрела села Троицкое Кореневского района Курской области мирная жительница осколочное ранение плеча. Губернатор Роман Старовойт сообщил в своем Telegram-канале, что она доставлена в Глушковскую районную больницу.

По словам главы региона, ВСУ выпустили по селу пять снарядов. В нескольких домовладениях повреждены хозпостройки. Также перебита линия электропередачи. «Свет в селе будет восстановлен, как только появится возможность провести аварийные работы»,— отметил господин Старовойт.

Что происходит в после ввода войск России на Украину 13 июля — читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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