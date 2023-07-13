ФСБ задержала орловского трансгендера и ЛГБТ-активиста за финансирование ВСУ

Федеральная служба безопасности по подозрению в госизмене и финансировании ВСУ (ст. 275 УК РФ, до 20 лет лишения свободы) задержала жителя Орловской области, который является активиста ЛГБТ и ранее сменил пол. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

Задержанный также является волонтером направленного на борьбу с политическими преследованиями медиапроекта «ОВД-Инфо» (признан в РФ иностранным агентом).

В ФСБ рассказали ТАСС, что активист ЛГБТ-движения, «ранее изменивший половую принадлежность с женщины на мужчину» осуществил безналичный денежный перевод «на расчетный счет кредитно-финансовой организации Украины в целях оказания финансовой помощи ВСУ».

«ОВД-Инфо» пока не комментировал информацию. Признал ли задержанный вину, неизвестно.

Александр Прытков

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