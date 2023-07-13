Бывшему депутату гордумы Воронежа Сергею Кудрявцеву отказали в смягчении наказания за мошенничество

Первый кассационный суд общей юрисдикции рассмотрел жалобу бывшего депутата городской думы Воронежа Сергея Кудрявцева, получившего четыре года колонии за мошенническое хищение (ч. 4 ст. 159 УК РФ) земли под ДК имени Кирова. Судя по картотеке дел, кассационная жалоба отклонена, а приговор оставлен без изменения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ленинский райсуд Воронежа завершил рассмотрение уголовного дела Кудрявцева в конце апреля 2022 года. Тогда предприниматель получил четыре года колонии условно и штраф в 1 млн руб. Суд установил, что он апреле 2017 года парламентарий «решил путем обмана» приобрести право собственности на земельный участок площадью 5,6 тыс. кв. м под ДК им. Кирова, в связи с чем от лица ООО «Альянс ВК» предоставил в областной департамент имущественных и земельных отношений документы и заявление о получении земли без торгов за 2,5% от кадастровой стоимости. Эти действия послужили основанием для заключения договора купли-продажи. При этом Сергей Кудрявцев «умолчал о факте наличия» на участке собственности РФ — бомбоубежища.

Кудрявцев признал вину, но подал на приговор апелляционную жалобу. С мягкостью наказания не согласилась прокуратура. В ноябре прошлого года Воронежский облсуд изменил условное наказание на реальное и заключил Кудрявцева под стражу. После этого он отказался от депутатского мандата. В зачет отбывания наказания ему засчитали месяц в СИЗО и полгода домашнего ареста. Уголовное дело было возбуждено в конце 2020 года региональным управлением Следственного комитета России. В его основу легли материалы воронежского управления ФСБ.

Подробнее о деле читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Из бомбоубежища выход платный».

Сергей Толмачев

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