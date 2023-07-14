Старой технике это даже лесно

Российские лесозаготовительные компании пока не торопятся обновлять парк техники, следует из опроса Рослесинфорга. Покупку техники рассматривают только около 30% респондентов, и, несмотря на санкции, большинство по-прежнему предпочитает импортную продукцию. Российская техника востребована только в сегменте вывоза леса. Эксперты полагают, что по мере роста потребностей в обновлении парка на рынок РФ начнут выходить поставщики из Китая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Только 30% российских компаний-лесозаготовителей рассматривают возможность покупки техники, показал опрос Рослесинфорга, в котором участвовало свыше 1,5 тыс. представителей отрасли. Согласно данным опроса, в основном компании используют зарубежную технику, при этом наиболее востребованы харвестеры (универсальный лесозаготовительный комбайн) и форвардеры (транспортер-погрузчик) John Deere и Ponsee. Также в тройке самой востребованной техники комбайны, в том числе белорусские. Те участники рынка, кто не исключает покупки техники, в основном хотят приобретать зарубежные машины, при этом 35% готовы закупать лесную технику российского производства.

По данным Рослесинфорга, в лесном комплексе работает 39 тыс. единиц техники. В том числе 22 тыс. гусеничных тракторов, в основном отечественного производства, 5 тыс. импортных харвестеров и 7 тыс. форвардеров. Также в отрасли заняты 1,5 тыс. валочно-пакетирующих машин и еще 3,5 тыс. других устройств.

В сфере запчастей компании тоже склоняются к импортной продукции: 33,7% покупают новые детали по параллельному импорту, по 20,4% приходится на предприятия, закупающие импортные б/у и новые российские запчасти, еще 17,3% используют запчасти с имеющегося парка, и 8,2% изготавливают детали самостоятельно.

Источники “Ъ” в отрасли пояснили, что лесное машиностроение в России приходится создавать почти с нуля, так как созданные в советские времена заводы уже не работают или требуют существенной модернизации. По большому счету выбирать лесозаготовщикам не из чего. В крупнейших компаниях сектора подтверждают, что пока критической ситуации с обеспечением оборудованием для заготовки леса нет, но в перспективе, когда потребуется масштабное обновление парка, могут возникнуть проблемы. Участники сектора уверены, что переход с привычной для компаний импортной техники будет постепенным и довольно долгим.

Сейчас, как поясняют в Рослесинфорге, российские производители осваивают выпуск наиболее востребованных деталей, которые быстро изнашиваются и расходуются в большом количестве: телескопов стрелы манипулятора, харвестерных ножей, поворотных колонн для комбайнов. В сфере вывоза леса отечественные производители техники имеют более сильные позиции — по итогам прошлого года их доля превысила 55%. В основном в этой области используются «КамАЗы» и «Уралы», в этом сегменте российская техника вытеснит импортную уже в ближайшей перспективе. В частности, готовится к внедрению лесозаготовительный комплекс КамАЗа, испытания которого запланированы на конец лета.

Потребность в собственной технике довольно высокая, считает директор Рослесинфорга Павел Чащин. «Большая часть машин эксплуатируется несколько десятков лет и требует замены. Обновляется парк примерно на 3% в год, а степень износа в лесозаготовках превышает 53%»,— сообщил он.

В агентстве WhatWood считают, что уже в ближайшей перспективе на российский рынок лесозаготовки могут выйти китайские поставщики техники, которая пока в Россию практически не поставляется. Там напоминают, что Китай входит в тройку крупнейших мировых лесозаготовителей. Также появляется альтернатива из Белоруссии — «Амкодор» собирается выпускать на заводе в Карелии харверстеры, форвардеры, трелевочные тягачи, погрузчики и рубильные машины.

Ольга Мордюшенко