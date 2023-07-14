Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Старой технике это даже лесно

Заготовители не спешат покупать новое оборудование

Российские лесозаготовительные компании пока не торопятся обновлять парк техники, следует из опроса Рослесинфорга. Покупку техники рассматривают только около 30% респондентов, и, несмотря на санкции, большинство по-прежнему предпочитает импортную продукцию. Российская техника востребована только в сегменте вывоза леса. Эксперты полагают, что по мере роста потребностей в обновлении парка на рынок РФ начнут выходить поставщики из Китая.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Только 30% российских компаний-лесозаготовителей рассматривают возможность покупки техники, показал опрос Рослесинфорга, в котором участвовало свыше 1,5 тыс. представителей отрасли. Согласно данным опроса, в основном компании используют зарубежную технику, при этом наиболее востребованы харвестеры (универсальный лесозаготовительный комбайн) и форвардеры (транспортер-погрузчик) John Deere и Ponsee. Также в тройке самой востребованной техники комбайны, в том числе белорусские. Те участники рынка, кто не исключает покупки техники, в основном хотят приобретать зарубежные машины, при этом 35% готовы закупать лесную технику российского производства.

По данным Рослесинфорга, в лесном комплексе работает 39 тыс. единиц техники. В том числе 22 тыс. гусеничных тракторов, в основном отечественного производства, 5 тыс. импортных харвестеров и 7 тыс. форвардеров. Также в отрасли заняты 1,5 тыс. валочно-пакетирующих машин и еще 3,5 тыс. других устройств.

В сфере запчастей компании тоже склоняются к импортной продукции: 33,7% покупают новые детали по параллельному импорту, по 20,4% приходится на предприятия, закупающие импортные б/у и новые российские запчасти, еще 17,3% используют запчасти с имеющегося парка, и 8,2% изготавливают детали самостоятельно.

Источники “Ъ” в отрасли пояснили, что лесное машиностроение в России приходится создавать почти с нуля, так как созданные в советские времена заводы уже не работают или требуют существенной модернизации. По большому счету выбирать лесозаготовщикам не из чего. В крупнейших компаниях сектора подтверждают, что пока критической ситуации с обеспечением оборудованием для заготовки леса нет, но в перспективе, когда потребуется масштабное обновление парка, могут возникнуть проблемы. Участники сектора уверены, что переход с привычной для компаний импортной техники будет постепенным и довольно долгим.

Сейчас, как поясняют в Рослесинфорге, российские производители осваивают выпуск наиболее востребованных деталей, которые быстро изнашиваются и расходуются в большом количестве: телескопов стрелы манипулятора, харвестерных ножей, поворотных колонн для комбайнов. В сфере вывоза леса отечественные производители техники имеют более сильные позиции — по итогам прошлого года их доля превысила 55%. В основном в этой области используются «КамАЗы» и «Уралы», в этом сегменте российская техника вытеснит импортную уже в ближайшей перспективе. В частности, готовится к внедрению лесозаготовительный комплекс КамАЗа, испытания которого запланированы на конец лета.

Потребность в собственной технике довольно высокая, считает директор Рослесинфорга Павел Чащин. «Большая часть машин эксплуатируется несколько десятков лет и требует замены. Обновляется парк примерно на 3% в год, а степень износа в лесозаготовках превышает 53%»,— сообщил он.

В агентстве WhatWood считают, что уже в ближайшей перспективе на российский рынок лесозаготовки могут выйти китайские поставщики техники, которая пока в Россию практически не поставляется. Там напоминают, что Китай входит в тройку крупнейших мировых лесозаготовителей. Также появляется альтернатива из Белоруссии — «Амкодор» собирается выпускать на заводе в Карелии харверстеры, форвардеры, трелевочные тягачи, погрузчики и рубильные машины.

Ольга Мордюшенко

Зарегистрируйтесь, чтобы дочитать статью

Присоединяйтесь к читателям «Ъ» — узнавайте больше, чем лежит на поверхности

Зачем регистрироваться?

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...