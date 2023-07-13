Главные новости к утру 13 июля

Командующий 58-й армией Южного военного округа (ЮВО) генерал-майор Иван Попов заявил в своем обращении, что его отстранили от службы после доклада о главных проблемах в российской армии «по боевой работе, по обеспечению».

На шахте «Листвяжная» в Кемеровской области возобновили добычу угля после аварии в 2021 году, в которой погиб 51 человек.

Евросоюз может подключить «дочку» Россельхозбанка к международной системе переводов SWIFT для продления зерновой сделки, пишет Reuters со ссылкой на источники.

Вступление в силу пограничного углеродного налога в странах Евросоюза грозит ежегодным снижением ВВП России на 0,17%, подсчитали в Центре макроэкономических исследований НИФИ. Подробнее — в материале «Ъ».

Президент Украины Владимир Зеленский назвал результаты саммита НАТО в Вильнюсе хорошими для страны и украинских военных и отметил, что на нем был сформирован фундамент безопасности для Украины на пути в альянс.

Объем выдачи ипотечных кредитов в России 2023 году вырастет на 15–20%, однако может не достичь оптимистичных оценок банкиров в 6 трлн руб. Подробнее — в материале «Ъ».

Стоимость российского сорта нефти Urals 12 июля в порту Новороссийска составила $60,78 за баррель, превысив потолок цен в $60 за баррель, который установили страны G7. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на данные ценового агентства Argus.

Северная Корея сообщила о втором испытании новой межконтинентальной баллистической ракеты на твердом топливе «Хвасон-18», которое прошло 12 июля.

В детском саду в поселке Прогресс Амурской области 17 детей отравились, у них обнаружили энтеровирус. Детский сад закрыт на два месяца, прокуратура проводит проверку.

Ужесточение с 1 сентября правил ввода в оборот ветеринарных препаратов грозит сокращением числа доступных зарубежных лекарств для домашних животных с около 130 до 20 позиций. Подробнее — в материале «Ъ».