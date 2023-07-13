На шахте «Листвяжная» возобновили добычу угля после взрыва в 2021 году

На шахте «Листвяжная» в Кемеровской области возобновили добычу угля после аварии в 2021 году, в которой погибли более 50 человек. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу шахты.

«Возобновление добычи угля — важный шаг для нашего предприятия. Весь коллектив "Листвяжной" приложил максимум усилий, чтобы лава 824 и в целом шахта соответствовала всем требованиям промбезопасности»,— цитирует пресс-служба директора шахты Виктора Ануфриева.

25 ноября 2021 года на шахте «Листвяжная» взорвалась метано-воздушная масса. В результате погиб 51 человек, в том числе пять горноспасателей. По факту взрыва СКР возбудил уголовное дело. По статье о нарушении требований промбезопасности (ст. 217 УК РФ) были арестованы директор «Листвяжной» Сергей Махраков, его первый заместитель Андрей Молостов и начальник участка Сергей Герасименко, по статье о халатности (ст. 293 УК РФ) также проходят госинспекторы Ростехнадзора Вячеслав Семыкин и Сергей Винокуров.

В сентябре 2022 года комиссия Ростехнадзора завершила техническое расследование причин аварии. В апреле 2023 года на шахте возобновили горные работы.

Олеся Павленко