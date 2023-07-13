Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На шахте «Листвяжная» возобновили добычу угля после взрыва в 2021 году

На шахте «Листвяжная» в Кемеровской области возобновили добычу угля после аварии в 2021 году, в которой погибли более 50 человек. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу шахты.

«Возобновление добычи угля — важный шаг для нашего предприятия. Весь коллектив "Листвяжной" приложил максимум усилий, чтобы лава 824 и в целом шахта соответствовала всем требованиям промбезопасности»,— цитирует пресс-служба директора шахты Виктора Ануфриева.

25 ноября 2021 года на шахте «Листвяжная» взорвалась метано-воздушная масса. В результате погиб 51 человек, в том числе пять горноспасателей. По факту взрыва СКР возбудил уголовное дело. По статье о нарушении требований промбезопасности (ст. 217 УК РФ) были арестованы директор «Листвяжной» Сергей Махраков, его первый заместитель Андрей Молостов и начальник участка Сергей Герасименко, по статье о халатности (ст. 293 УК РФ) также проходят госинспекторы Ростехнадзора Вячеслав Семыкин и Сергей Винокуров.

В сентябре 2022 года комиссия Ростехнадзора завершила техническое расследование причин аварии. В апреле 2023 года на шахте возобновили горные работы.

Олеся Павленко

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...