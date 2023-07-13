Reuters: ЕС может подключить «дочку» Россельхозбанка к SWIFT для продления зерновой сделки

Евросоюз изучает возможность подключения «дочки» Россельхозбанка к международной системе переводов SWIFT для продления зерновой сделки после 17 июля. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на источники.

Как пишет Reuters, ЕС не готов переподключить Россельхозбанк к SWIFT напрямую, на чем ранее настаивала Россия. Однако в ЕС не исключают возможности подключить к системе его «дочку».

Переподключение Россельхозбанка к SWIFT — одно из ключевых требований российской стороны, необходимых для продления зерновой сделки, срок действия которой истекает 17 июля. Она была заключена между Россией, Украиной, Турцией и ООН летом 2022 года. В последний раз сделку продлили в мае на 60 дней. Россия потребовала за этот срок выполнить свои требования. 4 июля, МИД России заявил, что с учетом текущей ситуации основания для дальнейшего продления сделки отсутствуют.

В июле Financial Times сообщила, что Россия предложила разрешить подсанкционному Россельхозбанку создать «дочку», которую можно подключить к SWIFT для оплаты зернового экспорта. В ЕС сочли это предложение «наименее худшим вариантом» для продления зерновой сделки со стороны России. В Кремле в ответ на публикацию заявили, что им пока нечего сообщить о выполнении российских требований. 12 июля в ООН сообщили, что генсек организации Антониу Гутерриш направил 11 июля письмо президенту России Владимиру Путину с предложением подключить Россельхозбанк к SWIFT и продлить зерновую сделку.

Олеся Павленко