«Россети» смогли добиться отмены возбуждения дела о нарушении конкуренции в споре с Тамбовской сетевой компанией

В госкомпании «Россети» прокомментировали «Ъ-Черноземье» выводы тамбовского управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) о наличии якобы «нарушений законодательства» в конфликте с другим крупным игроком регионального энергорынка АО «Тамбовская сетевая компания» (ТСК, является одним из основных поставщиков воды, тепла и электричества в области, а также региональным оператором по обращению с отходами).

В «Россетях» сообщили, что 4 июля, спустя две недели после вынесения комиссией УФАС заключения «об обстоятельствах нарушения антимонопольного законодательства» арбитражный суд Центрального округа отменил приказ ведомства о возбуждении дела, в рамках которого это заключение было изготовлено. Суд принял соответствующее решение, удовлетворив иск филиала «Россетей» «Тамбовэнерго».

По данным картотеки арбитража, суд центрального округа действительно вынес такое решение в рамках спора «Россетей» с УФАС, продлившегося более девяти месяцев. До этого суды двух инстанций вставали в разбирательстве на сторону ведомства, но теперь их решения отменены. ТСК проходило по делу третьим лицом.

«Решение суда подтверждает основные доводы "Тамбовэнерго", приведенные во время антимонопольного разбирательства,— считают в госкомпании.— Филиал» не занимает доминирующее положение на рынке услуг, на котором УФАС усмотрело признаки нарушения законодательства. Более того, на указанном товарном рынке с долей 100 % доминирует именно ТСК»

ТСК, напомним, пожаловалась в ФАС на то, что филиал «Россетей» якобы стал считать действовавший между совместно работающими с 2008 года на едином рынке электроэнергии и мощности организациями договор «незаключенным» и отозвал «подписанные ранее всеми сторонами» акты оказания услуг за первые пять месяцев 2022 года. Это позволило «Тамбовэнерго» обратиться в арбитражный суд с иском о взыскании с партнера 508,8 млн руб. «неосновательного обогащения». В эту сумму истец оценил проведенные «смежной организации» платежи за оказание услуг по передаче электрической энергии с января по май 2022-го — именно за эти месяцы были отозваны акты.

В «Россетях» заверили, что действия госкомпании в рамках конфликта с ТСК были «направлены получение достоверных сведений об объемах оказываемых услуг по передаче электроэнергии от ТСК»: «Отсутствие данных не позволяет филиалу учитывать объем переданной электроэнергии и оценить задолженность ТСК. Данные действия не нарушают закон «О защите конкуренции» и не подпадают под антимонопольный контроль. "Тамбовэнерго" имеет законное право требовать такие сведения».

В конце июня, напомним, УФАС после полугодового расследования дала оценку обстоятельствам конфликта между двумя крупными игроками энергорынка Тамбовской области. Ведомство сочло «злоупотреблением» решение аккумулирующего платежи за электричество филиала «Россетей» «Тамбовэнерго» в одностороннем порядке денонсировать договор с ТСК.

Подробнее о конфликте — в материале «Ъ-Черноземье»

Сергей Калашников

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