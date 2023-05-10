Суд признал Алексея Хотина бенефициаром «Русь-Ойл» и взыскал с него свыше 192 млрд руб.

Замоскворецкий районный суд Москвы признал Алексея Хотина конечным бенефициаром АО «Русь-Ойл» и взыскал с него свыше 192 млрд. руб. в качестве возмещения вреда по неуплате налогов, сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции. Как ранее указывал «Ъ», в заявленном иске прокуратура настаивала, что «Русь-Ойл» вела добычу и продажу нефти без уплаты налогов с 2015 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Хотин

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Алексей Хотин

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Группа компаний "Русь-Ойл" основана в 2013 году подконтрольными Алексею Хотину структурами и ведет деятельность по добыче полезных ископаемых в Приволжском федеральном округе, Западной и Восточной Сибири… Решением Замоскворецкого районного суда столицы по иску Генеральной прокуратуры с Алексея Хотина, как бенефициара АО "Русь-Ойл", взыскан в пользу Российской Федерации причинённый вред, выраженный в неуплате налогов, в размере 192 млрд 157 млн 539 тыс. руб.»,— сообщили представители суда.

Речь идет о налоге на добычу полезных ископаемых в форме углеводородного сырья и налоге на добавленную стоимость. Сообщается, что в доход государства также обратят акции и 100% долей в уставных капиталах всех субъектов, входивших в «Русь-Ойл» (по данным «Ъ», 75 юридических лиц).

11 апреля иск к Алексею Хотину от лица банка «Югра», которым владел предприниматель, подало Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Сумма заявленных АСВ требований превышает 180 млрд руб.

Сам Алексей Хотин находится под домашним арестом с 2019 года — ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере). Следствие считает, что бизнесмен в 2014 году провел своих людей на руководящие должности в банке «Югра», а затем за три года с их помощью похитил средства банка в размере 23,6 млрд. руб., выдавая заведомо невозвратные кредиты подконтрольным фирмам.

Подробнее об обоих делах — в материале «Ъ FM» «Экс-банкиру подбили налоги».

Григорий Лейба