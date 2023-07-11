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Коммерсантъ FM
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Госдума обязала банки возвращать клиентам переведенные мошенникам деньги

Госдума приняла закон о дополнительной защите граждан от финансовых мошенников. Среди прочего банки будут возвращать клиентам переведенные мошенникам деньги. Закон вступит в силу через год после официального опубликования.

Принятые поправки обяжут банки и платежные системы приостанавливать явно мошеннические операции между счетами физлиц, даже если имеется согласие клиента. «После принятия закона банки и другие операторы обязаны будут не только тщательнее проверять подозрительные переводы, но и принимать меры, чтобы средства граждан к мошенникам не попадали. А тем банкам, которые будут пренебрегать этими обязанностями, придется возвращать людям украденные деньги»,— прокомментировал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Если финансовая организация допустила перевод средств на мошеннический счет, который находится в специальной базе Банка России, она будет обязана возместить деньги клиенту. Сделать это банк должен в течение 30 календарных дней после получения заявления от пострадавшего.

ЦБ формирует базу «О случаях и попытках осуществления перевода денежных средств без согласия клиента» на основе данных, полученных от банков и других операторов платежных систем. Она направляется во все банки.

В 2022 году регулятор сообщал о росте активности банковских мошенников. В ноябре он выявил более 110 тыс. злоумышленников, что стало самым высоким показателем с 2019 года. В первом квартале этого года также установлен рекорд по хищению средств у клиентов банков — более 4,5 млрд руб.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Мошенники бьют рекорды».

Мария Федотова

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