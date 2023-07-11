Большая часть классических видеоигр может быть навсегда утеряна

Американский Фонд истории видеоигр исследовал доступность классических видеоигр современным геймерам и пришел к выводу, что сейчас можно легально приобрести только около 13% игр, выпущенных до 2010 года. В фонде считают, что ситуация даже хуже, чем с немым кино, из которого легально можно посмотреть 14% всех выходивших фильмов.

Исследование учитывало только опыт США: там, чтобы найти оригинальные копии игр или консоли, нужно либо искать их в специальных библиотеках и коллекциях по стране, либо заниматься пиратством и скачивать копии игр нелегально, а также использовать эмуляторы. Чаще всего старым играм мешают оставаться доступными технические и лицензионные проблемы. Только самые популярные ретроигры перевыпускаются на современных платформах.

В Фонде истории видеоигр считают, что нужно позволить цифровым архивам не только хранить, но также и делиться недоступными сейчас классическими играми со всеми желающими. Против этого выступает Ассоциация развлекательного программного обеспечения, ссылаясь на законы США об авторском праве. Новые слушания о смягчении законов должны состояться в 2024 году.

Евгений Федуненко