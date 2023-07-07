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Коммерсантъ FM
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Московская дюжина

В столице закончился этап выдвижения кандидатов в мэры

Вечером в четверг в Москве закончилось выдвижение кандидатов для участия в осенних выборах мэра. 12 выдвиженцев до вечера пятницы должны донести в Мосгоризбирком нужные для регистрации документы, включая подписи в свою поддержку от муниципальных депутатов и избирателей. Все необходимое уже представили в комиссию кандидаты от четырех парламентских партий, а представитель пятой — эсер Дмитрий Гусев — планирует это сделать 7 июля. Политолог Александр Асафов считает, что регистрацию получат только эти пятеро, так как остальные претенденты «не демонстрировали готовности сдать подписи».

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Депутат Госдумы от СРЗП Дмитрий Гусев (справа)

Депутат Госдумы от СРЗП Дмитрий Гусев (справа)

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Депутат Мосгордумы от КПРФ Леонид Зюганов Леонид Зюганов (в центре)

Депутат Мосгордумы от КПРФ Леонид Зюганов Леонид Зюганов (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Заместитель председателя Госдумы Владислав Даванков

Заместитель председателя Госдумы Владислав Даванков

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов

Заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Мэр Москвы Сергей Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

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Депутат Госдумы от СРЗП Дмитрий Гусев (справа)

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Депутат Мосгордумы от КПРФ Леонид Зюганов Леонид Зюганов (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Заместитель председателя Госдумы Владислав Даванков

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Мэр Москвы Сергей Собянин

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

На сайте Мосгоризбиркома на момент завершения этапа выдвижения были размещены сведения о 12 кандидатах, среди которых шестеро партийных и столько же самовыдвиженцев. Напомним, Москва — один из двух (наряду с Омской областью) регионов, где на прямых выборах глав предусмотрено самовыдвижение кандидатов.

Пять кандидатов выдвинуты парламентскими партиями. Это действующий мэр Сергей Собянин («Единая Россия»), депутат Мосгордумы Леонид Зюганов (КПРФ), вице-спикеры Госдумы Владислав Даванков («Новые люди») и Борис Чернышов (ЛДПР), а также депутат Госдумы Дмитрий Гусев («Справедливая Россия — За правду»; СРЗП).

Единственной непарламентской партией, решившей поучаствовать в выборах мэра, стала Партия возрождения России, выдвинувшая космонавта Сергея Залетина.

Среди шестерых самовыдвиженцев — две женщины: гендиректор фирмы «Торговый дом "Электросетьстройпроект"» Александра Тищенко и временно неработающая муниципальный депутат Северного Тушино Жанна Горбачева. Последняя, правда, не дожидаясь этапа регистрации, заявила о снятии своей кандидатуры в пользу Леонида Зюганова и отдала свою подпись в его поддержку. Также среди самовыдвиженцев электромонтер «Станкина» Александр Горлов и не имеющий, по данным Мосгоризбиркома, места жительства в РФ уроженец Северной Осетии Иосиф Джагаев. Также на выборы мэра заявились директор Благотворительного фонда Святителя Иннокентия епископа Иркутского Павел Новиков и пенсионер Насиб Гусейн оглы Гасанов, которому в интернете уже приписали родство с популярным блогером Гусейном Гасановым.

Для регистрации всем претендентам необходимо до 18:00 7 июля представить в избирком не менее 110 и не более 115 подписей районных депутатов. А самовыдвиженцы помимо преодоления муниципального фильтра должны сдать еще и как минимум 38 тыс. автографов избирателей.

Зампред Мосгоризбиркома Дмитрий Реут сообщил “Ъ”, что на вечер 6 июля подписи сдали только четыре кандидата — от «Единой России», КПРФ, «Новых людей» и ЛДПР. Кандидат от СРЗП Дмитрий Гусев сказал, что планирует отнести подписные листы в избирком 7 июля. Проверка документов кандидатов и подписей в их поддержку продлится в течение десяти дней.

Впрочем, кандидаты от парламентских партий, не дожидаясь решения о регистрации, уже начали наращивать медийную активность.

Например, Борис Чернышов еще до старта кампании озаботился пожароопасностью тополиного пуха в Москве и пообещал собрать круглый стол с экологами. Он также предложил сократить сроки отключения горячей воды в городе до трех дней и ввести «налог на Патрики», то есть повысить НДФЛ для россиян с доходами свыше 25 млн руб., которые в основном сконцентрированы в столице. В своей предвыборной программе «болевыми точками» Москвы господин Чернышов назвал платные парковки, поведение таксистов и курьеров на электровелосипедах, обеспечение пенсионеров, состояние подвалов и подъездов, вопросы сосуществования с мигрантами.

Владислав Даванков озаботился судьбой регулярно снимаемой со столичных тротуаров плитки, предложив раздавать ее москвичам на благоустройство их дач. После июньской встречи с родителями господин Даванков задался целью разработать законопроект об отмене домашних заданий в школе и пообещал обсудить эту тему с профильным городским департаментом. Основой предвыборной программы выдвиженца «Новых людей» станут мораторий на уплотнительную застройку и курс на равномерное развитие города. Также господин Даванков собирается запустить в столице проект «Миллион айтишниц», в рамках которого девушек будут бесплатно обучать основам кодинга, работе с нейросетями и искусственным интеллектом.

Дмитрий Гусев, в свою очередь, ратует за бесплатный проезд в общественном транспорте для московских школьников и гуманное обращение с бездомными собаками. Кроме того, он поддержал предложение поклонников группы «Ласковый май» о создании в Мещанском районе столицы сквера имени ее покойного лидера Юрия Шатунова. Ключевыми пунктами своей программы господин Гусев назвал обеспечение безопасности москвичей (речь идет как о чрезвычайных ситуациях, так и об антитеррористической и антикриминальной работе), а также антимиграционную повестку.

Леонид Зюганов в случае своей победы обещает москвичам заморозить тарифы на проезд в общественном транспорте, сделать продленку в школах бесплатной и ввести квоты на наем рабочих-мигрантов. В своей программе он выделил два основных проблемных блока — градостроительная политика и возрождение московской промышленности. Наконец, предвыборной программой мэра Сергея Собянина станут результаты его работы на этом посту и планы на будущее, собранные в 80-страничном документе под названием «Москва. Итоги и планы развития города до 2030 года», размещенном на портале Mos.ru. Приоритетом в работе господина Собянина станет развитие социальной сферы.

Политолог Александр Асафов прогнозирует, что регистрацию в качестве кандидатов получат только выдвиженцы парламентских партий: «По крайней мере нам достоверно известно из заявлений кандидатов, что именно им удалось собрать подписи депутатов, необходимые для прохождения муниципального фильтра». Все остальные кандидаты, по словам эксперта, или заявили о своем вероятном снятии в чью-то пользу, или просто рассылали депутатам письма с требованиями поддержки, как это сделал Сергей Залетин. «Либо же просто заявляли, что требование о сборе подписей устарело и нуждается в отмене. В любом случае остальные кандидаты не демонстрировали готовности сдать подписи, а, значит, у Мосгоризбиркома будут все основания отказать им в регистрации»,— резюмирует политолог.

Елена Рожкова, Анастасия Корня

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