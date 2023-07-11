Беспилотников на трассе прибудет

В будущем году количество беспилотных автомобилей КамАЗ, совершающих рейсы между Москвой и Санкт-Петербургом на М-11, увеличится на 15 единиц. Эти планы далеки от утвержденных в федеральном проекте два года назад: в то время на трассу планировалось вывести 450 грузовиков к концу 2024 года. Эксперты считают, что проект не удастся претворить в жизнь в намеченные сроки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Год назад глава Минпромторга Денис Мантуров говорил, что КамАЗ планирует вывести на автодорогу М-11 «Нева» в 2023 году пять автомобилей, а в 2024 году — до 50 беспилотных грузовиков

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Год назад глава Минпромторга Денис Мантуров говорил, что КамАЗ планирует вывести на автодорогу М-11 «Нева» в 2023 году пять автомобилей, а в 2024 году — до 50 беспилотных грузовиков

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

КамАЗ до конца 2024 года выведет на трассу М-11 «Нева» не менее 21 беспилотного грузовика, следует из слов заместителя генерального директора ПАО «КамАЗ» Ирека Гумерова.

«На следующий год мы планируем еще минимум 15. Но главное сейчас нам отработать технологию. Все говорят про беспилотники, теоретически мы уже понимаем, нужно понять на практике — как работает бизнес»,— сказал он (цитата по РИА Новости).

Топ-менеджер компании также добавил, что в текущем году КамАЗ будет отрабатывать технологию на пяти из шести грузовиков, уже действующих на М-11 с начала лета 2023 года. «Полтора года, мы считаем, будут экспериментальными, а там потом, возможно, будет уже зрелый продукт — может быть, давать этот бизнес клиентам самим»,— отметил господин Гумеров.

Ранее, 14 июня, во время торжественной церемонии запуска беспилотного грузового движения между Москвой и Санкт-Петербургом, министр транспорта РФ Виталий Савельев был более осторожен в оценках перспектив проекта: «Мы стартуем с трех автомобилей КамАЗ, в начале июля добавится три автомобиля, а со следующего года — еще 12. Тем самым проект будет расширяться».

Год назад оценки были оптимистичнее: глава Минпромторга Денис Мантуров в июле 2022 года говорил, что КамАЗ планирует вывести на автодорогу М-11 «Нева» в 2023 году пять автомобилей, а в 2024 году — до 50 беспилотных грузовиков. Стоит также напомнить, что беспилотные грузоперевозки на трассе начались в рамках исполнения рассчитанного на три года федерального проекта «Беспилотные логистические коридоры». В момент утверждения в 2021 году он предусматривал не только создание соответствующей инфраструктуры на трассе (сетей связи, автоматизированной системы управления движением и позиционирования), но и производство 450 высокоавтоматизированных транспортных средств (50 машин в 2023 году и 400 — в 2024-м). Общая стоимость проекта оценивалась в 5,168 млрд рублей, в том числе 300 млн — из федерального бюджета. Независимый автоэксперт Сергей Бургазлиев считает, что к концу следующего года выполнить проект вряд ли возможно: «Думаю, что нет. Это в основном проблема управления. Пока государство тратит деньги без четкого понимания, что и от кого оно должно за эти деньги получить, так и будет продолжаться».

Беспилотные автомобили созданы на базе магистрального тягача КамАЗ-54901. Модель оснащена системами связи, навигации, технического зрения, обработки входящей информации. Машины будут работать между логистическими терминалами Москвы и Санкт-Петербурга с использованием хабов, где будет осуществляться перецепка с обычного тягача на тягач, способный двигаться в беспилотном режиме. По расчетам Минтранса, использование беспилотников на М-11 позволит к 2030 году увеличить на 25% коммерческую скорость (с 60 до 75 км/ч) доставки грузов в течение одного дня и более чем на 10% снизить себестоимость перевозки для логистических компаний. Результаты внедрения беспилотного грузового движения на М-11 будут спроецированы на другие транспортные коридоры: к 2030 году высокоавтоматизированные ТС должны, по планам, использоваться на 19,5 тыс. км федеральных автодорог.

Комментируя очевидную пробуксовку проекта и отставание по срокам от намеченных в нем целей, господин Бургазлиев напомнил, что о скором запуске коммерческого беспилотного движения в России и о выходе страны на лидерские позиции в этой сфере заговорили еще в 2020–2021 годах, однако даже сейчас это больше похоже на эксперименты. «Тем не менее эту технологию необходимо отработать: за этим будущее»,— подчеркнул эксперт.

Вячеслав Калашников